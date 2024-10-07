Кадыров жестко раскритиковал политику РФ и заявил, что она его «разочаровывает»

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал миграционную политику в России, а именно желание чиновников ее ужесточить. При этом он даже призвал отказаться от "средневековых подходов" в этом вопросе.

Рамзан Кадыров

" Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко ", — заявил Кадыров и добавил, что кто-то сталкивает Россию с "братскими регионами".

Он призвал прекратить разжигать ненависть к мигрантам.

"Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?" — написал Кадыров в Телеграме.

При этом глава Чечни признал, что его разочаровывают некоторые принимаемые меры. По мнению Кадырова, иногда они похожи на целенаправленное сталкивание РФ с соседними регионами. В связи с этим политик призвал наладить грамотную систему миграционного контроля, а не "подвергать беспорядочной инквизиции" иностранных граждан.

В то же время известно, что в начале октября вице-спикер Госдумы, глава комиссии по вопросу миграционной политики Ирина Яровая рассказала, что в нижнюю палату парламента внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. По ее словам, эти документы серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. До этого, в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров серьезно болеет.



