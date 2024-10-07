Кадыров жестко раскритиковал политику РФ и заявил, что она его «разочаровывает»

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Ткачик Олеся
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал миграционную политику в России, а именно желание чиновников ее ужесточить. При этом он даже призвал отказаться от "средневековых подходов" в этом вопросе.
Рамзан Кадыров
Он призвал прекратить разжигать ненависть к мигрантам.
При этом глава Чечни признал, что его разочаровывают некоторые принимаемые меры. По мнению Кадырова, иногда они похожи на целенаправленное сталкивание РФ с соседними регионами. В связи с этим политик призвал наладить грамотную систему миграционного контроля, а не "подвергать беспорядочной инквизиции" иностранных граждан.
В то же время известно, что в начале октября вице-спикер Госдумы, глава комиссии по вопросу миграционной политики Ирина Яровая рассказала, что в нижнюю палату парламента внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. По ее словам, эти документы серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. До этого, в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров серьезно болеет.
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