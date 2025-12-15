Кадыров сделал заявление о своей смерти

Кадыров признался, что не хочет дожить до старости и мечтает умереть, "пока всем возлюбленный". Откровенные заявления сторонника режима Кремля раздались во время прямой телефонной линии.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Он также призвал родителей призывников радоваться тому, что их сыновей забирают на "СВО", потому что нет ничего важнее, чем "священная война".

Телефонную линию раньше ее пришлось отменить после новостей о резком ухудшении состояния здоровья чеченского вожака. Также следует отметить, что в последнее время у Кадырова идет черная полоса: ему тотально не везет в политической структуре Кремля. Кроме того, у него серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, что "Комментарии" писали глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул на одном из турецких курортов в городе Бодруме. Как сообщает турецкое издание GZT.com, инцидент произошел во время купания в море. Кадырова вытащили на берег представители береговой охраны и доставили в больницу каретой скорой помощи. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.

Происшествие случилось около полудня на территории пятизвездочного отеля в районе Кайнар в Бодруме. По имеющейся информации, Рамзан Кадыров вошел в воду, после чего внезапно начал задыхаться. Находившиеся неподалеку полицейские заметили это и сразу вызвали экстренные службы. Медики прибыли оперативно и оказали Кадырову первую помощь. По сообщениям СМИ, его состояние оценивалось как стабильное. Некоторое время он находился под наблюдением врачей, после чего самочувствие улучшилось.

Стоит отметить, что в этом районе расположено несколько отелей с отдельными виллами и частными причалами для яхт.

