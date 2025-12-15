Кадиров зробив заяву про свою смерть

Кадиров зізнався, що не хоче дожити до старості і мріє померти, "поки всім любий". Відверті заяви прихильника режиму Кремля пролунали під час прямої телефонної лінії.

Рамзан Кадиров (фото з відкритих джерел)

Він також закликав батьків призовників радіти тому, що їхніх синів забирають на "СВО" — бо немає нічого важливішого, ніж "священна війна".

Телефонну лінію раніше її довелося скасувати після новин про різке погіршення стану здоров'я чеченського ватажка. Також варто зазначити, що останнім часом у Кадирова триває чорна полоса: йому тотально не щастить у політичній структурі Кремля. Окрім того, він має серйозні проблеми із здоров'ям.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув на одному з турецьких курортів у місті Бодрум. Як повідомляє турецьке видання GZT.com, інцидент стався під час купання в морі. Кадирова витягнули на берег представники берегової охорони та доставили до лікарні каретою швидкої допомоги. За даними медиків, його життю нічого не загрожує.

Пригода трапилась близько полудня на території п’ятизіркового готелю в районі Кайнар у Бодрумі. За наявною інформацією, Рамзан Кадиров зайшов у воду, після чого раптово почав задихатися. Поліцейські, які перебували неподалік, помітили це й одразу викликали екстрені служби. Медики прибули оперативно й надали Кадирову першу допомогу. За повідомленнями ЗМІ, його стан оцінювали як стабільний. Деякий час він перебував під наглядом лікарів, після чого, як зазначається, самопочуття покращилося.

Варто зазначити, що в цьому районі розташовані кілька готелів з окремими віллами та приватними причалами для яхт.

