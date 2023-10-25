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Кадыров создает новый батальон: что известно о новых "чеченских добровольцах"

Кадыров объявил о формировании батальона имени Шейха Мансура

25 октября 2023, 19:12
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о формировании своего нового батальона, его наемники будут воевать в составе русской армии. Новое военное формирование получит название на честь Шейха Мансура. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кадыров создает новый батальон: что известно о новых "чеченских добровольцах"

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

"Завершается формирование нового батальона Минобороны РФ, который будет носить имя шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа. Я посетил строительную площадку в городе Гудермесе, где ведется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона", – похвастался Кадыров.


По словам общественного деятеля из Республики Ичкерия Мусы Ломаева, расхваленные отряды "Ахмат" не показали никаких успехов на фронте. Так что Кадыров хочет создать новое подразделение, чтобы реабилитироваться в глазах Путина.

Кроме этого, некоторые российские "военкоры" возмутились таким решением Кадырова по названию батальона именем Шейха Мансура. Он ведь всю свою жизнь боролся против Российской империи.

Известно, что Шейх Мансур – чеченский религиозный и военно-политический лидер конца XVIII ст. Он сражался за независимость народов Кавказа, в частности, поднял чеченский народ на борьбу против Российской империи.

Русские взяли его в плен летом 1791 года и приговорили к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости. Следовательно, он в тюрьме в возрасте 31 года.

Стоит отметить, что батальон имени Шейха Мансура уже воюет на стороне Украины против российских захватчиков с 2014 года. В это время было создано это подразделение. В него входят преимущественно военные Ичкерии, воевавшие против оккупантов РФ, но вынужденные покинуть свою родину после второй чеченской войны в начале 2000-х годов.

Бойцы подразделения принимали участие в боях на Донбассе в 2014-2015 годах, в боях за Киев и боях за Бахмут.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров раскритиковал "икону" рашистов



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