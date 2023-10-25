Кадыров создает новый батальон: что известно о новых "чеченских добровольцах"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о формировании своего нового батальона, его наемники будут воевать в составе русской армии. Новое военное формирование получит название на честь Шейха Мансура. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

"Завершается формирование нового батальона Минобороны РФ, который будет носить имя шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа. Я посетил строительную площадку в городе Гудермесе, где ведется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона", – похвастался Кадыров.

По словам общественного деятеля из Республики Ичкерия Мусы Ломаева, расхваленные отряды "Ахмат" не показали никаких успехов на фронте. Так что Кадыров хочет создать новое подразделение, чтобы реабилитироваться в глазах Путина.

Кроме этого, некоторые российские "военкоры" возмутились таким решением Кадырова по названию батальона именем Шейха Мансура. Он ведь всю свою жизнь боролся против Российской империи.

Известно, что Шейх Мансур – чеченский религиозный и военно-политический лидер конца XVIII ст. Он сражался за независимость народов Кавказа, в частности, поднял чеченский народ на борьбу против Российской империи.

Русские взяли его в плен летом 1791 года и приговорили к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости. Следовательно, он в тюрьме в возрасте 31 года.

Стоит отметить, что батальон имени Шейха Мансура уже воюет на стороне Украины против российских захватчиков с 2014 года. В это время было создано это подразделение. В него входят преимущественно военные Ичкерии, воевавшие против оккупантов РФ, но вынужденные покинуть свою родину после второй чеченской войны в начале 2000-х годов.

Бойцы подразделения принимали участие в боях на Донбассе в 2014-2015 годах, в боях за Киев и боях за Бахмут.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров раскритиковал "икону" рашистов