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Кадыров тайно женил двух сыновей: кто их жены

Женой старшего сына Кадырова стала его родственница

20 июня 2024, 23:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама.

Кадыров тайно женил двух сыновей: кто их жены

Сыновей Кадырова тайно поженили. Фото из открытых источников

По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова.

Проанализировав соцсети мамы невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.

По данным медиа, 16-летний Адам женился на дочери сенатора Сулеймана Геремеева, который является двоюродным братом Делимханова.

Отмечается, что двойная свадьба сыновей Кадырова с дочерьми влиятельных чеченских политиков является попыткой обезопасить семью в случае своей смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".



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Источник: https://storage.googleapis.com/istories/news/2024/06/20/razman-kadirov-zhenil-17-letnego-sina-eli-na-nesovershennoletnei-vnuchke-svoego-predpolagaemogo-brata-adama-delimkhanova/index.html
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