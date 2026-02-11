Кадыров в женских ботинках Prada опозорился в сети (ФОТО)

Рамзан Кадыров — глава Чеченской республики, уже не раз становившийся поводом для насмешек в соцсетях. Недавно его сын угрожал "захватить" президента Украины Владимира Зеленского, а теперь и сам Кадыров оказался в центре насмешек из-за обуви.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

В соцсети Threads появились фото, на которых Кадыров позирует в массивных черных ботинках бренда Prada. Впоследствии пользователи выяснили, что это женская модель – Prada Monolith.

В сети также подсчитали, что стоимость такой пары составляет 1580 долларов (примерно 68 тысяч гривен). Раньше в таких же ботинках на публике замечали певицу Канди Буррус. В то же время отмечается, что Кадыров снял с обуви дополнительные карманчики на молнии, крепящиеся сбоку.

Как выяснилось, фото было сделано еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Кадыров выступал перед чеченскими силовиками и, похоже, не придавал значения тому, что был обут в женскую модель ботинок.

В комментариях к публикации пользователи в очередной раз высмеяли чеченского лидера:

Модный

Подобные недавно Зеленский прикупил

Спецназ, йоп*а

Понравились ему, что сделаешь

Воина в ботфортах своего возлюбленного

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вечером во вторник Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео, на котором впервые за длительное время появился его сын Адам. Это первое публичное появление Адама Кадырова после сообщений СМИ о его вероятном участии в ДТП в Грозном и последующей госпитализации в Москву.

В ролике, который длится 43 секунды, Рамзан Кадыров ужинает вместе со своим помощником Висмурадом Алиевым. Адам появляется в кадре позже – заходит в комнату, после чего садится за стол. Глава Чечни называет его "воскресшим", произнося это на русском языке. Сам Адам отвечает короткой чеченской фразой.

