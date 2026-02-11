Кадиров у жіночих черевиках Prada зганьбився в мережі (ФОТО)

Рамзан Кадиров — очільник Чеченської республіки, який уже не раз ставав приводом для насмішок у соцмережах. Нещодавно його син погрожував "захопити" президента України Володимира Зеленського, а тепер і сам Кадиров опинився в центрі глузувань — через взуття.

Рамзан Кадиров (фото із відкритих джерел)

У соцмережі Threads з’явилися фото, на яких Кадиров позує в масивних чорних черевиках бренду Prada. Згодом користувачі з’ясували, що це жіноча модель — Prada Monolith.

У мережі також підрахували, що вартість такої пари становить 1 580 доларів (приблизно 68 тисяч гривень). Раніше у таких самих черевиках на публіці помічали співачку Канді Буррус. Водночас зазначається, що Кадиров зняв із взуття додаткові кишеньки на блискавці, які кріпляться збоку.

Як з’ясувалося, фото було зроблене ще у лютому 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Кадиров виступав перед чеченськими силовиками і, схоже, не надавав значення тому, що був узутий у жіночу модель черевиків.

У коментарях до публікації користувачі вкотре висміяли чеченського лідера:

Модний

Подібні нещодавно Зеленський прикупив

Спецназ, йоп*а

Сподобалися йому, що зробиш

Вояка у ботфортах свого коханого

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що увечері у вівторок Рамзан Кадиров опублікував у своєму Telegram-каналі коротке відео, на якому вперше за тривалий час з’явився його син Адам. Це перша публічна поява Адама Кадирова після повідомлень ЗМІ про його ймовірну участь у ДТП в Грозному та подальшу госпіталізацію в Москву.

У ролику, який триває 43 секунди, Рамзан Кадиров вечеряє разом зі своїм помічником Вісмурадом Алієвим. Адам з’являється в кадрі пізніше — заходить до кімнати, після чого сідає за стіл. Глава Чечні називає його "воскресшим", промовляючи це російською мовою. Сам Адам відповідає короткою фразою чеченською.

