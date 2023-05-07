Кадыров выступил перед войсками в брендовой куртке за более 3 тысячи долларов (ФОТО)

Известный в РФ руководитель Чечни Рамзан Кадыров "засветился" в брендовой куртке в милитари стиле, которая стоит несколько сотен тысяч рублей.

Кадыров появился в куртке от Louis Vuitton (фото из открытых источников)

Как информирует Телеграм-канал "Двач", встречаясь со своими TikTok-войсками Рамзан Кадыров надел шерстяной овершорт от Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

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Цена обновки в милитари стиле, которую надел Кадыров, на сайте бренда стартует от 252 тысячи рублей (примерно 120 тысяч гривен).

При этом глава Чечни любит жить роскошно, ни в чем себе не отказывает. Агрессивный Кадыров часто скрывает собственное состояние. Недавно журналисты, проводящие расследование, нашли в Дубае (ОАЭ), что теперь выступает, как убежище для элиты из РФ после начала войны в Украине, роскошную виллу главы Чечни.

За самым домом Кадырова присматривает его официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов. На странице Даудова в социальных сетях много фотографий, в том числе вместе с сыном чеченского главы Адамом – у их виллы в Дубае в 2021 году.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что по запросу Пригожина к Шойгу, Кадыров написал обращение к Путину. Владелец российских наемников из группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что из-за недостаточного обеспечения планирует вывести свою группировку из Бахмута. Лидер Чечни Рамзан Кадыров готов заменить своими военными вагнеровцами на востоке Украины. На сообщение Пригожина отреагировал Рамзан Кадыров, объявивший, что его подразделение "Ахмат" готово заменить вагнеровцев в Бахмуте. Соответствующее заявление чеченский лидер написал президенту РФ Владимиру Путину.