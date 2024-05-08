Кадыров заявил, что готовит стратегию для применения на войне в Украине

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, у которого явные проблемы со здоровьем, говорят, что у него отказывают почки, собирается что-то разрабатывать для ведения войны в Украине.

Рамзан Кадыров

Как заявил Кадыров в комментарии росСМИ, он якобы лично занимается разработкой стратегии для применения в зоне "специальной военной операции". По его словам, таким образом он хочет организовать некий "сюрприз для шайтанов".

"Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон", — заявил Кадыров.

Напомним, войска Кадырова опозорились в Украине при чем много раз. Их еще называли Тик-Ток войсками, поскольку они лишь снимали победные постановочные видео.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина Кадыров заявил, что нужно пока еще есть время захватить Одессу и Харьков. Также, по его мнению, террористическая Россия должна "жестче" действовать в рамках ее захватнической войны в Украине.

При этом, как считают эксперты, Кадыров на самом деле, сказав о том, что нужно действовать, пока есть время, проговорился. По их словам, ресурс террористической России не безграничный, и она тоже вынуждена спешить. Тем более, что Украина должна таки получить помощь от западных партнеров и тогда террористическим войскам будет намного труднее не то что захватывать новые территории, а и удержать то, что они сумели пока оккупировать.

В то же время, известно, что РФ пока еще готовит свое так называемое большое наступление на конец мая и начало июня, надеясь использовать шанс и захватить как можно больше территорий.



