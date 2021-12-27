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Кадыров заявил, что Украину нужно присоединять к России, а лучше сразу к Чечне

Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье на праздничной пресс-конференции убеждал, что Украину нужно присоединять к России, а лучше сразу к Чечне, и он бы с удовольствием этим занялся лично. Кадыров вообще посвятил много времени именно Украине. Это к теме, является ли нашим врагом только Путин. И решится ли наша проблема с Россией, если убрать из Кремля Путина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Кадыров заявил, что Украину нужно присоединять к России, а лучше сразу к Чечне

Рамзан Кадиров. Фото: из открытых источников

"Да, можно сейчас начать рассказывать, что Кадыров – вообще не чеченец, а карманная собачка Путина, настоящих чеченцев выбили двумя войнами. Можно рассказывать, что Кадыров – не россиянин, а вот россияне Путина не терпят и немедленно восстановят нормальные соседские отношения, как только того не станет. Можно говорить многое, но факты – вещь упрямая. И они вполне конкретно говорят: войну с нами, уничтожение Украины (в виде от "спасения", "присоединения", очередного "воссоединения" — и до "раскатать в ядерный пепел") поддерживает господствующее большинство всех граждан России", — отметил эксперт.

Он добавляет, господствующее большинство – это не больше 50%, это ближе к 100%. Только аргументы разные и степень агрессии разная. Но результат все граждане РФ предпочли бы видеть одинаковый: отсутствие на политической карте Украины как государства. И поменьше, но все равно господствующее большинство также хотели бы исчезновения с этнической карты украинцев — потому что мы "такие же русские", на крайний случай — "южнорусские/малороссийские х*хлы".

"Как видим, у нас нет "за поребриком" друзей. И именно на этой трезвой оценке реалий должна основываться и наша оборонная стратегия, и внешняя политика, и внутренняя политика в сфере культуры, образования, государственной идеологии, экономики... И в любой сфере", – резюмировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в ЕС предупредили РФ, что санкции на случай вторжения в Украину готовы.




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Источник: https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/1374076069707687
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