Кадыров заявил, что Украину нужно присоединять к России, а лучше сразу к Чечне

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Кравцев Сергей
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье на праздничной пресс-конференции убеждал, что Украину нужно присоединять к России, а лучше сразу к Чечне, и он бы с удовольствием этим занялся лично. Кадыров вообще посвятил много времени именно Украине. Это к теме, является ли нашим врагом только Путин. И решится ли наша проблема с Россией, если убрать из Кремля Путина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Рамзан Кадиров. Фото: из открытых источников
Он добавляет, господствующее большинство – это не больше 50%, это ближе к 100%. Только аргументы разные и степень агрессии разная. Но результат все граждане РФ предпочли бы видеть одинаковый: отсутствие на политической карте Украины как государства. И поменьше, но все равно господствующее большинство также хотели бы исчезновения с этнической карты украинцев — потому что мы "такие же русские", на крайний случай — "южнорусские/малороссийские х*хлы".
Читайте на портале "Комментарии" — в ЕС предупредили РФ, что санкции на случай вторжения в Украину готовы.
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