Кадырову на инаугурации Путина понадобилась помощь: что с его здоровьем (ВИДЕО)

Глава Чечни и союзник главы Кремля, о тяжелом состоянии здоровья, которого ходят слухи. Такой пришел на инаугурацию Путина, состоявшуюся 7 мая. Но на камеру попал момент, где видно, что он очень тяжело поднимался по лестнице, а пиджак снять ему помогали два человека. Соответствующие кадры публикуют РосСМИ.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

На опубликованных кадрах видно, что Кадыров прибыл в Кремль и поднимается по лестнице не спеша, как это делают люди преклонного возраста, или нездоровые люди. Дальше он начал снимать пиджак, но не смог сам справиться с рукавами. К нему с двух сторон сразу бросились помощники, которые помогли Кадырову наконец-то вытащить руки из рукавов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что росСМИ выяснили страшный диагноз Кадырова . Назначенный кремлевским режимом глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен — у него некроз поджелудочной, не оставляющий надежд на его выздоровление.

Как сообщает российское издание "Новая газета. Европа", "перед Кремлем стоит серьезная проблема — как безболезненнее всего подготовиться в самом сложном регионе России к смене власти, которая может состояться уже в ближайшее время". Уточняют, что диагноз "некроз поджелудочной железы" Кадырова впервые был диагностирован в январе 2019 года. В то время глава Чечни не скрывал, что должен уйти в отпуск в связи с временной нетрудоспособностью. Он сообщил о несерьезном недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня".

Далее, в октябре, Кадыров пропал с публичного поля, в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья главы Чечни, что было связано с его отравлением.

