logo

BTC/USD

22748.70

ETH/USD

1555.81

LTC/USD

90.49

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кадыровцы изнасиловали путинскую пропагандистку в оккупированном Мелитополе
commentss НОВОСТИ Все новости

Кадыровцы изнасиловали путинскую пропагандистку в оккупированном Мелитополе

Бойцы чеченского батальона "Ахмат" не только поиздевались над журналисткой, но и досталось заодно и ее оператору НТВ

30 января 2023, 23:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Во временно оккупированном Россией Мелитополе бойцы чеченского батальона "Ахмат" изнасиловали корреспондентку пропагандистского телеканала НТВ Ольгу Зенкову и избили оператора канала Артема Епифанова. Об этом сообщает Telergram-канал "Ищи своих", пишут "Комментарии".

Кадыровцы изнасиловали путинскую пропагандистку в оккупированном Мелитополе

Изнасиловали пропагандистку с НТВ Ольгу Зенкову

По данным обнародованным в соцсетях, эту тему в Российской Федерации, прогнозируемо, запретили освещать в новостях, но НТВ уже обратился в следственный комитет России.

Как говорится в заявлении телеканала адресованном генерал-майору юстиции РФ С.Л.Петренко, Зенкова и Епифанов находились в городе Мелитополь по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали оккупанты, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".

В результате инцидента оператор Епифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку просто изнасиловали. Как отмечают на канале, органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а главный запорожский коллаборант Евгений Балицкий проигнорировал обращение.

Кадыровцы изнасиловали путинскую пропагандистку в оккупированном Мелитополе - фото 2

Читайте также на портале "Комментарии", произошла перестрелка – конфликт между военными Рамзана Кадырова и членами профессиональной военной компании "Вагнер". Российские пропагандисты, приехавшие на стрельбу и уличные бои, утверждают, что это все специальная операция против терроризма.

Ранее, "Комментарии" сообщали о возвращении Рамзана Кадырова, который обещал отправить 10 тыс. своих воинов для борьбы с украинскими "националистами" и "бандеровцами". По словам Кадырова, они будут размещены в пределах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rf200_nooow/15075
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!