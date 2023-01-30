Кадыровцы изнасиловали путинскую пропагандистку в оккупированном Мелитополе

Во временно оккупированном Россией Мелитополе бойцы чеченского батальона "Ахмат" изнасиловали корреспондентку пропагандистского телеканала НТВ Ольгу Зенкову и избили оператора канала Артема Епифанова. Об этом сообщает Telergram-канал "Ищи своих", пишут "Комментарии".



Изнасиловали пропагандистку с НТВ Ольгу Зенкову

По данным обнародованным в соцсетях, эту тему в Российской Федерации, прогнозируемо, запретили освещать в новостях, но НТВ уже обратился в следственный комитет России.

Как говорится в заявлении телеканала адресованном генерал-майору юстиции РФ С.Л.Петренко, Зенкова и Епифанов находились в городе Мелитополь по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали оккупанты, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".

В результате инцидента оператор Епифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку просто изнасиловали. Как отмечают на канале, органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а главный запорожский коллаборант Евгений Балицкий проигнорировал обращение.





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