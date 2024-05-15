Кадырову подготовили замену. Все процессы по транзиту власти одобрены Кремлем

Вадим Денисенко обратил внимание, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов подал в отставку. По его мнению, очень высока вероятность того, что уже в ближайшее время он займет должность премьер-министра республики. При этом известно, что согласно Конституции Чечни именно глава правительства заменяет президента, в случае, если он по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности.

Магомед Даудов

"Процессы ускоряются, а Даудов, с большой долей вероятности, может стать транзитным преемником при еще живом Кадырове. Кадыров предполагает, что все больше будет не на рабочем месте, а в статусе и.о будет утверждаться Даудов",

– отметил Денисенко.

При этом известно, что Кадыров доверяет Даудову. Более того, он по данным росСМИ, выполнял поручение главы Чечни, если нужно было "решить" с кем-то вопросы. То есть, если нужны были "заказные убийства", говорят российские журналисты, в восточной части республики их поручали выполнять именно Даудову.

Как говорит Денисенко, главным плюсом Даудова, по мнению Рамзана Кадырова, является отсутствие у него собственного клана.

"Он кровник и вынужден будет просить прикрытие у кадыровцев. В свою очередь Кадыров уверен, что Даудов не будет играть свою игру",

– отметил эксперт.

При этом политолог добавил, что всю комбинацию по смене власти Чечни согласовали с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Именно он должен выступить гарантом всех договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Рамзана Кадырова есть проблемы со здоровьем . На инаугурации российского диктатора Владимира Путина ему даже потребовалась помощь. В частности, ему помогали снимать пиджак два помощника. В СМИ говорили о том, что у Кадырова – некроз поджелудочной, также говорилось о том, что у него серьезные проблемы с почками.