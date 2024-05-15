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Кадырову подготовили замену. Все процессы по транзиту власти одобрены Кремлем

При еще живом главе Чечни Рамзану Кадырову подготовили замену. Как отмечает политолог Вадим Денисенко, в статусе и.о. вероятно, будет работать Магомед Даудов, который как раз подал в отставку с должности спикера парламента

сегодня, 17:15 comments1067
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вадим Денисенко обратил внимание, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов подал в отставку. По его мнению, очень высока вероятность того, что уже в ближайшее время он займет должность премьер-министра республики. При этом известно, что согласно Конституции Чечни именно глава правительства заменяет президента, в случае, если он по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности.

Кадырову подготовили замену. Все процессы по транзиту власти одобрены Кремлем

Магомед Даудов

"Процессы ускоряются, а Даудов, с большой долей вероятности, может стать транзитным преемником при еще живом Кадырове. Кадыров предполагает, что все больше будет не на рабочем месте, а в статусе и.о будет утверждаться Даудов",
– отметил Денисенко.

При этом известно, что Кадыров доверяет Даудову. Более того, он по данным росСМИ, выполнял поручение главы Чечни, если нужно было "решить" с кем-то вопросы. То есть, если нужны были "заказные убийства", говорят российские журналисты, в восточной части республики их поручали выполнять именно Даудову.

Как говорит Денисенко, главным плюсом Даудова, по мнению Рамзана Кадырова, является отсутствие у него собственного клана.

"Он кровник и вынужден будет просить прикрытие у кадыровцев. В свою очередь Кадыров уверен, что Даудов не будет играть свою игру",
– отметил эксперт.

При этом политолог добавил, что всю комбинацию по смене власти Чечни согласовали с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Именно он должен выступить гарантом всех договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Рамзана Кадырова есть проблемы со здоровьем . На инаугурации российского диктатора Владимира Путина ему даже потребовалась помощь. В частности, ему помогали снимать пиджак два помощника. В СМИ говорили о том, что у Кадырова – некроз поджелудочной, также говорилось о том, что у него серьезные проблемы с почками.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid031Uf6dkbRt5iiRg5SJqc7ov9Z78Sdj5YnxPzUYSDZzfopQP5RejjuPET5URoDUkr8l
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