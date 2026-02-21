Как дела у дочери Виктора Медведчука

Рубрики
Ткачова Марія
21-летняя Дарья Марченко , дочь Виктора Медведчука и крестница диктатора РФ Владимира Путина, с 13 февраля стала генеральным директором российских компаний "Рад-ЭВ" и "Алмирида Инвестментс". Об этом сообщает издание Верстка .
Дарья Марченко
По данным журналистов, по состоянию на конец 2024 года активы этих компаний оценивались почти в 2,9 млрд. рублей (более 1,6 млрд. грн.). Компания "Рад-ЭВ", по меньшей мере, с 2024 года владеет виллой Медведчука на побережье Крыма.
В то же время обе структуры работают в убыток и фактически не осуществляют активную хозяйственную деятельность. По информации "Верстки", они используются в качестве компаний-держателей активов семьи Медведчука. В каждой из них официально трудоустроен только один сотрудник.
Обе компании принадлежат АО Ренессанс, владелицей которого является жена Медведчука — Оксана Марченко . На эту же структуру в 2023 году была оформлена новая яхта Медведчука.
По данным издания, Дарья Марченко, по меньшей мере, с 2021 года проживает в Москве. Журналисты также отмечают, что она завершила обучение на бакалавриате в Высшей школе экономике и в 2025 году защитила дипломную работу, посвященную Московскому кредитному банку.
Официальных комментариев от представителей семьи Медведчука пока нет.