Як справи у доньки Віктора Медведчука

21-річна Дарʼя Марченко, донька Віктора Медведчука та хрещениця диктатора РФ Володимира Путіна, із 13 лютого стала генеральною директоркою російських компаній "Рад-ЕВ" і "Алмірида Інвестментс". Про це повідомляє видання Верстка.

Дарʼя Марченко

За даними журналістів, станом на кінець 2024 року активи цих компаній оцінювалися майже у 2,9 млрд рублів (понад 1,6 млрд грн). Компанія "Рад-ЕВ" щонайменше з 2024 року володіє віллою Медведчука на узбережжі Криму.

Водночас обидві структури працюють у збиток і фактично не здійснюють активної господарської діяльності. За інформацією "Верстки", вони використовуються як компанії-утримувачі активів родини Медведчука. У кожній із них офіційно працевлаштований лише один співробітник.

Обидві компанії належать АТ "Ренессанс", власницею якого є дружина Медведчука — Оксана Марченко. На цю ж структуру у 2023 році була оформлена нова яхта Медведчука.

За даними видання, Дар’я Марченко щонайменше з 2021 року проживає в Москві. Журналісти також зазначають, що вона завершила навчання на бакалавраті у Вищій школи економіці та у 2025 році захистила дипломну роботу, присвячену Московському кредитному банку.

Офіційних коментарів від представників родини Медведчука наразі немає.

