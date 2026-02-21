logo_ukra

Як справи у доньки Віктора Медведчука
НОВИНИ

Як справи у доньки Віктора Медведчука

21-річна Дар’я Марченко, донька Віктора Медведчука та хрещениця Володимира Путіна, стала генеральною директоркою двох російських компаній із мільярдними активами, повідомляє «Верстка»

21 лютого 2026, 20:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

21-річна Дарʼя Марченко, донька Віктора Медведчука та хрещениця диктатора РФ Володимира Путіна, із 13 лютого стала генеральною директоркою російських компаній "Рад-ЕВ" і "Алмірида Інвестментс". Про це повідомляє видання Верстка.

Як справи у доньки Віктора Медведчука

Дарʼя Марченко

За даними журналістів, станом на кінець 2024 року активи цих компаній оцінювалися майже у 2,9 млрд рублів (понад 1,6 млрд грн). Компанія "Рад-ЕВ" щонайменше з 2024 року володіє віллою Медведчука на узбережжі Криму.

Водночас обидві структури працюють у збиток і фактично не здійснюють активної господарської діяльності. За інформацією "Верстки", вони використовуються як компанії-утримувачі активів родини Медведчука. У кожній із них офіційно працевлаштований лише один співробітник.

Обидві компанії належать АТ "Ренессанс", власницею якого є дружина Медведчука — Оксана Марченко. На цю ж структуру у 2023 році була оформлена нова яхта Медведчука.

За даними видання, Дар’я Марченко щонайменше з 2021 року проживає в Москві. Журналісти також зазначають, що вона завершила навчання на бакалавраті у Вищій школи економіці та у 2025 році захистила дипломну роботу, присвячену Московському кредитному банку.

Офіційних коментарів від представників родини Медведчука наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що земельну ділянку під дачею проросійського політика Віктора Медведчука у Київській області офіційно повернули у державну власність.
Йдеться про 24 гектари лісу в Обухівському районі, які були незаконно виведені з державної власності у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України. Тоді земельну ділянку було приватизовано з порушенням законодавства та змінено її цільове призначення без обов’язкового рішення Кабінету міністрів.



Джерело: https://gordonua.com/news/worldnews/doch-medvedchuka-i-krestnitsa-putina-poluchila-v-rf-pod-upravlenie-milliardnye-kompanii-smi-1774553.html
