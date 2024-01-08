Как Кремль отбирал семьи погибших оккупантов на рождественскую встречу с Путиным: детали ISW

Российская пропаганда ожидаемо использовала привлечение семей погибших российских военных для рождественской встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали отбор, отметив, что такие отборы являются стандартной практикой Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что Путин продолжил демонстрировать "опеку" российскими военнослужащими и их семьями накануне президентских выборов в марте 2024 года во время встречи с членами семей погибших российских военнослужащих, которая состоялась 6 января.

Путин встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших в Украине, в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы отпраздновать православное Рождество. Диктатор подчеркнул "героизм погибших российских военнослужащих", которые "защищали интересы (Ред. – России)".

Аналитики отмечают, что российский диктатор неоднократно подтверждал поддержку российского правительства семьям российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России.

Недавно Путин посетил подобные мероприятия, во время которых он изображал из себя "милосердного лидера", заботящегося о благополучии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы военнослужащих и решать их проблемы.

Эксперты указывают: скорее всего, Путин использует эти периодические, широко разрекламированные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, и их публичная поддержка Путина является жизненно важной для Кремля, поскольку она дает ему возможность представить российское общество, которое в значительной степени поддерживает войну в Украине.

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