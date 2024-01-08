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Как Кремль отбирал семьи погибших оккупантов на рождественскую встречу с Путиным: детали ISW

Путин использует эти периодические, широко разрекламированные встречи как часть своей предвыборной кампании

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей
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Российская пропаганда ожидаемо использовала привлечение семей погибших российских военных для рождественской встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали отбор, отметив, что такие отборы являются стандартной практикой Кремля.

Как Кремль отбирал семьи погибших оккупантов на рождественскую встречу с Путиным: детали ISW

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что Путин продолжил демонстрировать "опеку" российскими военнослужащими и их семьями накануне президентских выборов в марте 2024 года во время встречи с членами семей погибших российских военнослужащих, которая состоялась 6 января.

Путин встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших в Украине, в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы отпраздновать православное Рождество. Диктатор подчеркнул "героизм погибших российских военнослужащих", которые "защищали интересы (Ред. – России)".

Аналитики отмечают, что российский диктатор неоднократно подтверждал поддержку российского правительства семьям российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России.

Недавно Путин посетил подобные мероприятия, во время которых он изображал из себя "милосердного лидера", заботящегося о благополучии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы военнослужащих и решать их проблемы.

Эксперты указывают: скорее всего, Путин использует эти периодические, широко разрекламированные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, и их публичная поддержка Путина является жизненно важной для Кремля, поскольку она дает ему возможность представить российское общество, которое в значительной степени поддерживает войну в Украине.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-7-2024
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