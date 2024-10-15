Как Кремль планирует обеспечить непрерывное пополнение армии

В России продолжают пропагандировать войну против Украины – культивируют военные действия среди молодежи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.



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В российских медиа сообщают, что только в 2024 году в российских детских садах провели более 200 тысяч военно-патриотических мероприятий. Для детей провели мастер-классы по плетению маскировочных сеток и написанию писем солдатам на фронт.

"Такие мероприятия включают национальные праздники, в частности 9 мая и 23 февраля, а также пропагандистские даты, такие как день воссоединения Крыма и день памяти жертв войны на Донбассе. Из-за акций "Письмо солдату" и "Своих не бросаем" власть интенсивно насаждает молодым поколениям военные ценности", — сообщили в Центре.

В ЦПД отмечают, что такие шаги свидетельствуют о стратегии Москвы, направленной на формирование у детей готовности к военной службе. Таким образом, Кремль пытается обеспечить непрерывное пополнение армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты на временно оккупированных территориях Крыма начали применять опыт других захваченных регионов. Они захватывают чужое имущество.

Для выявления имущества людей, покинувших регион из-за оккупации, россияне подключили поставщиков коммунальных услуг и бюро инвентаризации. В случае обнаружения такого имущества оккупанты объявляют свою администрацию "единственным наследником".

Такую практику уже используют на севере временного оккупированного полуострова. Таким образом, фактически враг охотится на чужое недвижимое имущество. Кому предоставляют отобранное жилье, читайте по ссылке.



