Как Кремль зачищает общественное пространство России

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Моесеенко Валентина
Репрессии против правозащитников в России продолжаются. У работников центра "Мемориал" проводят обыски. Повод — уголовное дело по так называемой "реабилитации нацизма". Информационно-аналитический центр "Сова" вскоре может быть ликвидирован за нарушение принципа региональности. Об этом сообщили на сайте правозащитной организации, пишут "Комментарии".
Почему Путин боится правозащитников и преследует их
Министерство юстиции России уже подало иск в Московский городской суд с требованием ликвидировать центр "Сова". Причем единственной причиной называют нарушение так называемого принципа региональности. Мол, зарегистрированы в Москве, а позволяете себе работать по всей территории РФ.
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Директор "Совы" Александр Верховский заявил: тот факт, что власти в России уже даже не пытаются искать правдоподобные обвинения — плохой сигнал для всех правозащитников.
До иска Верховский был исключен из Совета по правам человека при Путине. Теперь "Сова", которая последние 20 лет поднимала в российском обществе темы шовинизма и ксенофобии, соблюдение прав человека, репрессий за антивоенную позицию и использование экстремистского законодательства против неугодных, сама стала неугодной.
Ранее нарушение принципа региональности послужило поводом для ликвидации Московской Хельсинкской группы. В РФ также продолжают преследовать участников старейшей и авторитетной российской правозащитной организации, лауреата Нобелевской премии — центра "Мемориал". Его, как и Московскую Хельсинкскую группу, ликвидировали по решению суда.
Главу центра Олега Орлова обвинили уже в повторной дискредитации российской армии. К сотрудникам "Мемориала" пришли силовики с обысками по делу о так называемой "реабилитации нацизма".
Еще с ноября о преследовании заявляет российский "Совет матерей и жен". Активистки организации рассказывают о грубых нарушениях во время мобилизации россиян. Они не раз опровергали утверждение высшего военно-политического руководства России о том, что срочников на войне нет.
Участницы организации раньше даже просили Путина о встрече, но их, как и коллег из Комитета солдатских матерей, не пригласили.
Кремль планирует ликвидировать правозащитные организации в стране, утверждает директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева. Борьба с правовыми методами в стране с полной деградацией судебной системы вряд ли имеет перспективы, считают юристы. Режим, говорит адвокат Николай Полозов, приготовил для правозащитников обычный набор статей: дискредитация российской армии, нарушение регистрации или причастность к иноагентной сети.
Как писали "Комментарии", после вчерашних ракетных ударов рашистов по Запорожью и налетов дронов на Киевщину, от которых погиб десяток человек, в Офисе президента Украины назвали россиян "нацией-террористом".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по итогам войны у Зеленского предлагают лишить Россию ее главного козыря – ядерного потенциала.
Читайте на сайте "Комментарии" — Путина предлагают судить заочно: Украина внесла предложение.
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