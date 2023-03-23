Как Кремль зачищает общественное пространство России

Репрессии против правозащитников в России продолжаются. У работников центра "Мемориал" проводят обыски. Повод — уголовное дело по так называемой "реабилитации нацизма". Информационно-аналитический центр "Сова" вскоре может быть ликвидирован за нарушение принципа региональности. Об этом сообщили на сайте правозащитной организации, пишут "Комментарии".



Почему Путин боится правозащитников и преследует их

Министерство юстиции России уже подало иск в Московский городской суд с требованием ликвидировать центр "Сова". Причем единственной причиной называют нарушение так называемого принципа региональности. Мол, зарегистрированы в Москве, а позволяете себе работать по всей территории РФ.

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Директор "Совы" Александр Верховский заявил: тот факт, что власти в России уже даже не пытаются искать правдоподобные обвинения — плохой сигнал для всех правозащитников.

“Ведь таким образом можно закрывать любые организации совершенно не по политическим причинам, а по каким угодно. И этим могут воспользоваться чиновники в каких-то, возможно, совсем ненужных руководству страны целям. Так что это плохая выдумка. Но, конечно, у меня мало надежды, что власть от нее откажется. В нынешних обстоятельствах репрессивные тенденции только усиливаются”, — сказал Александр Верховский в интервью Радио Свобода.

До иска Верховский был исключен из Совета по правам человека при Путине. Теперь "Сова", которая последние 20 лет поднимала в российском обществе темы шовинизма и ксенофобии, соблюдение прав человека, репрессий за антивоенную позицию и использование экстремистского законодательства против неугодных, сама стала неугодной.

"Сейчас власти решили, что это удобный метод, чтобы зачищать общественное пространство, чтобы уничтожать оставшиеся в виде некоммерческих, негосударственных организаций последние институты гражданского общества", — говорит российский адвокат Николай Полозов.

Ранее нарушение принципа региональности послужило поводом для ликвидации Московской Хельсинкской группы. В РФ также продолжают преследовать участников старейшей и авторитетной российской правозащитной организации, лауреата Нобелевской премии — центра "Мемориал". Его, как и Московскую Хельсинкскую группу, ликвидировали по решению суда.

Главу центра Олега Орлова обвинили уже в повторной дискредитации российской армии. К сотрудникам "Мемориала" пришли силовики с обысками по делу о так называемой "реабилитации нацизма".

Что такое Мемориал? Это же не табличка в офисе – это люди. В отношении Орлова возбуждено уголовное дело по реабилитации нацизма. Это продолжение системной, спланированной политики, утвержденной высшим российским руководством по уничтожению элементов гражданского общества", — резюмировал Полозов.

Еще с ноября о преследовании заявляет российский "Совет матерей и жен". Активистки организации рассказывают о грубых нарушениях во время мобилизации россиян. Они не раз опровергали утверждение высшего военно-политического руководства России о том, что срочников на войне нет.

Участницы организации раньше даже просили Путина о встрече, но их, как и коллег из Комитета солдатских матерей, не пригласили.

“Нас начинают преследовать, за нами следят, за нами ездят машины, ходят люди – это что, мера устрашения? С одной стороны, Путин встреча с матерями устраивает, а, с другой стороны, тех матерей, которые хотят попасть в него, за ними следят. Скорее всего, это следят спецслужбы", — заявила учредительница "Советы матерей и жен" в интервью "Настоящему времени" Ольга Цуканова.

Кремль планирует ликвидировать правозащитные организации в стране, утверждает директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева. Борьба с правовыми методами в стране с полной деградацией судебной системы вряд ли имеет перспективы, считают юристы. Режим, говорит адвокат Николай Полозов, приготовил для правозащитников обычный набор статей: дискредитация российской армии, нарушение регистрации или причастность к иноагентной сети.

Как писали "Комментарии", после вчерашних ракетных ударов рашистов по Запорожью и налетов дронов на Киевщину, от которых погиб десяток человек, в Офисе президента Украины назвали россиян "нацией-террористом".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по итогам войны у Зеленского предлагают лишить Россию ее главного козыря – ядерного потенциала.

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