В недавнем интервью телеканалу "Киев24" экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о сложной системе охраны президента России Владимира Путина. По словам Ступака, охрана Путина организована так, что даже малейшая финансовая ошибка охранника может привести к его увольнению. Ступак поделился деталями о том, как устроена охрана в резиденциях и во время поездок президента.

Как охраняют Путина: подробности от бывшего сотрудника СБУ

Иван Ступак объяснил, что рядом с Путиным всегда находятся охранники из специальной президентской службы, которые прошли строгий отбор. Они постоянно проверяются, чтобы убедиться, что у них нет долгов или других проблем, которые могли бы сделать их уязвимыми для вербовки.

"Охраняется Путин очень тщательно. Все его резиденции охраняются. И его охрана постоянно мониторится на образ жизни. Речь идет не о Федеральной службе охраны, а есть Служба безопасности президента, которая находится непосредственно рядом с ним. И этих людей проверяют, чтобы у них не появились случайно какие-то большие долги. Например, в онлайн-казино проигрался, и он таким образом потенциально уязвим для вербовки...", — рассказал Ступак.

Автокортеж Путина сопровождает специальный автобус с вооруженными стрелками и группа для тактической поддержки, которая готова отразить любую атаку. Это показывает, насколько серьезно подходят к безопасности президента.

На встречах Путин сидит за пустым столом, окруженный доверенными людьми, а позади них стоят охранники, готовые в любой момент предотвратить угрозу.

Ступак также упомянул, что хотя охрана Путина кажется непробиваемой, нет никаких подтвержденных данных о серьезных покушениях на его жизнь. Он предположил, что если бы такие случаи и были, о них не стали бы говорить публично.

"Даже если бы российская пресса об этом не рассказывала, мы не видели в открытом доступе прямо или косвенно какие-то карательные меры, например, в отношении каких-то российских генералов или российских олигархов, которые пытались совершить покушение. От западной прессы такой информации не было", — отметил Ступак.