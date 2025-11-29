Как Путин отреагировал на "мирный план" США: на Западе назвали истинную цель РФ

Реакция российского диктатора Владимира Путина на предложенный США "мирный план" проливает свет на ключевой вопрос, от которого зависит перспектива любых переговоров: чего на самом деле добивается российский лидер. Заявив, что боевые действия прекратятся лишь тогда, когда украинские войска "покинут удерживаемые территории", Путин фактически подтвердил, что цели Кремля выходят далеко за рамки контроля над востоком Украины, пишет The Wall Street Journal.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке издания, риторика Путина свидетельствует: Москва стремится не только к территориальным захватам, но и к лишению Украины суверенитета, восстановлению влияния России на Киев и блокированию присутствия НАТО в регионе. Это означает, что любое соглашение, не удовлетворяющее базовым требованиям Кремля, рискует стать лишь паузой перед новым наступлением.

Российский экономист Константин Сонин отмечает, что Путин отвергает любые решения, препятствующие будущей войне: по его словам, Россия будет продолжать борьбу до "полной интеграции Украины".

Американский план из 28 пунктов предполагал отказ Украины от Донбасса, ограничение численности армии и отказ от перспективы вступления в НАТО. Однако, по оценкам WSJ, заявления Путина демонстрируют, что Москва рассчитывает на гораздо большие уступки.

Издание напоминает, что аналогичные требования Кремль выдвигал ещё в 2022 году на переговорах в Стамбуле, предлагая сделать Украину "постоянно нейтральным государством" с сокращённой армией и ограниченным вооружением. Тогда проект документа так и не был согласован.

Аналитики считают, что продолжение наступательных действий позволяет Путину рассчитывать на захват территорий силовым путём без дипломатических компромиссов. В перспективе он, как утверждает WSJ, стремится заключить крупную геополитическую сделку с США, минуя Киев и европейских союзников.

