Як Путін відреагував на "мирний план" США: на Заході назвали справжню мету РФ
Як Путін відреагував на "мирний план" США: на Заході назвали справжню мету РФ

WSJ пояснила, чому реакція Путіна на «мирний план» США показує його справжні цілі у війні проти України

29 листопада 2025, 11:31
Автор:
Кравцев Сергей

Реакція російського диктатора Володимира Путіна на запропонований США мирний план проливає світло на ключове питання, від якого залежить перспектива будь-яких переговорів: чого насправді добивається російський лідер. Заявивши, що бойові дії припиняться лише тоді, коли українські війська "покинуть території, що утримуються", Путін фактично підтвердив, що цілі Кремля виходять далеко за рамки контролю над сходом України, пише The Wall Street Journal.

Як Путін відреагував на "мирний план" США: на Заході назвали справжню мету РФ

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, риторика Путіна свідчить: Москва прагне не лише територіальних захоплень, але й позбавлення України суверенітету, відновлення впливу Росії на Київ та блокування присутності НАТО в регіоні. Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідає базовим вимогам Кремля, ризикує стати лише паузою перед новим наступом.

Російський економіст Костянтин Сонін зазначає, що Путін відкидає будь-які рішення, що перешкоджають майбутній війні: за його словами, Росія продовжуватиме боротьбу до "повної інтеграції України".

Американський план із 28 пунктів передбачав відмову України від Донбасу, обмеження чисельності армії та відмову від перспективи вступу до НАТО. Однак, за оцінками WSJ, заяви Путіна демонструють, що Москва розраховує на значно більші поступки.

Видання нагадує, що аналогічні вимоги Кремль висував ще 2022 року на переговорах у Стамбулі, пропонуючи зробити Україну "постійно нейтральною державою" із скороченою армією та обмеженим озброєнням. Тоді проект документа так і не погоджено.

Аналітики вважають, що продовження наступальних дій дозволяє Путіну розраховувати на захоплення територій силовим шляхом без дипломатичних компромісів. У перспективі він, як стверджує WSJ, прагне укласти велику геополітичну угоду зі США, минаючи Київ та європейських союзників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал із "плівками Віткоффа": які наслідки для дипломатичного процесу та України.



Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/new-peace-push-offers-clues-to-fundamental-question-what-does-putin-want-649df63d
