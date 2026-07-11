Как Путин планирует легитимизировать новую волну мобилизации в РФ: есть несколько сценариев

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Кравцев Сергей
Все большее информационное пространство заполняют сообщения, что для Путина чуть ли не единственным выходом в войне является объявление новой волны мобилизации в РФ. Как Путин планирует легитимизировать новую волну мобилизации в РФ из-за выборов? Какие сценарии рассматривают в Кремле? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что российский диктатор Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов, которые должны состояться в РФ 20 сентября. Вероятность такого сценария достаточно высока. И в понимании Путина эти выборы фактически референдум о продолжении войны.
Денис Попович отметил, что Путин сделал себя лицом предвыборной кампании партии "Единая Россия".
По его мнению, таким образом, российский диктатор хочет легитимизировать поддержку народа.
Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал в программе "Критическое мышление", что на фоне сообщений российских медиа о подготовке к новой волне мобилизации в России также обсуждается перенос или отмена выборов в Госдуму.
По его словам, теперь в России рассматривают несколько сценариев – частичная ротация резервистов, продление контрактного набора, усиление скрытой мобилизации или попытка переговоров по завершению войны. В то же время, последний сценарий он оценивает как наименее вероятный.
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