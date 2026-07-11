Как Путин планирует легитимизировать новую волну мобилизации в РФ: есть несколько сценариев

Все большее информационное пространство заполняют сообщения, что для Путина чуть ли не единственным выходом в войне является объявление новой волны мобилизации в РФ. Как Путин планирует легитимизировать новую волну мобилизации в РФ из-за выборов? Какие сценарии рассматривают в Кремле? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Российский диктатор хочет легитимизировать поддержку народа

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что российский диктатор Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов, которые должны состояться в РФ 20 сентября. Вероятность такого сценария достаточно высока. И в понимании Путина эти выборы фактически референдум о продолжении войны.

Денис Попович отметил, что Путин сделал себя лицом предвыборной кампании партии "Единая Россия".

"Практически он отождествил эту партию со своей личностью. Это, кстати, беспрецедентный случай. Я не помню, когда бы президент страны становился лицом предвыборной кампании правящей партии. Парламентские выборы – это одно, а президентские – это совсем другое, совершенно разные направления", — пояснил обозреватель.

По его мнению, таким образом, российский диктатор хочет легитимизировать поддержку народа.

"То есть если Путин отождествляет себя с предвыборной кампанией "Единой России", то результат, которого он хотел бы достичь поддержкой этой партии, позволит ему заявить, что народ поддержал курс Путина. А этот курс связан только с продолжением войны", — сказал Попович.

В Кремле осознают, какие политические риски будут сопровождать решение о мобилизации

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал в программе "Критическое мышление", что на фоне сообщений российских медиа о подготовке к новой волне мобилизации в России также обсуждается перенос или отмена выборов в Госдуму.

"В Кремле отдают себе отчет, какие политические риски будут сопровождать решения о мобилизации. Поэтому и не рискуют делать это летом, хотя проблемы со скомплектованиями российских подразделений актуальны уже сейчас. У большинства из них недостаток личного состава достигает более 40%", — отметил Шлинчак.

По его словам, теперь в России рассматривают несколько сценариев – частичная ротация резервистов, продление контрактного набора, усиление скрытой мобилизации или попытка переговоров по завершению войны. В то же время, последний сценарий он оценивает как наименее вероятный.

"Вариант пока маловероятен, мне кажется, поскольку он бы означал отказ Кремля от всех этих заявленных в 22-м году целей. Второй вариант о частичной ротации и продлении контрактного набора выглядит как наиболее вероятный", — отметил эксперт.

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