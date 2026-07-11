Як Путін планує легітимізувати нову хвилю мобілізації в РФ: є кілька сценаріїв

Все більше інформаційний простір заповнюють повідомлення, що для Путіна ледь не єдиним виходом у війні є оголошення нової хвилі мобілізації в РФ. Як Путін планує легітимізувати нову хвилю мобілізації в РФ через вибори? Які сценарії розглядають у Кремлі? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Російський диктатор хоче легітимізувати підтримку народу

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що російський диктатор Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися у РФ 20 вересня. Ймовірність такого сценарію є досить високою. І в розумінні Путіна ці вибори фактично є референдумом про продовження війни.

Денис Попович зазначив, що Путін зробив себе обличчям передвиборчої кампанії партії “Единая Россия”.

“Практично він ототожнив цю партію зі своєю особистістю. Це, до речі, безпрецедентний випадок. Я не пригадую, коли б президент країни ставав обличчям передвиборчої кампанії правлячої партії. Парламентські вибори – це одне, а президентські – це зовсім інше, абсолютно різні напрями”, — пояснив оглядач.

На його думку, таким чином російський диктатор хоче легітимізувати підтримку народу.

“Тобто, якщо Путін ототожнює себе з передвиборчою кампанією “Единой России”, то результат, якого він хотів би досягти підтримкою цієї партії, дасть можливість йому заявити, що народ підтримав курс Путіна. А цей курс пов’язаний тільки з продовженням війни”, — сказав Попович.

У Кремлі усвідомлюють, які політичні ризики супроводжуватимуть рішення про мобілізацію

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів у програмі "Критичне мислення", що на тлі повідомлень російських медіа про підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії також обговорюються перенесення або скасування виборів до Держдуми.

"У Кремлі усвідомлюють, які політичні ризики супроводжуватимуть рішення про мобілізацію. Тому і не ризикують робити це влітку, хоч проблеми з зкомплектуваннями російських підрозділів актуальні уже зараз. У більшості з них нестача особового складу сягає понад 40%", — зазначив Шлінчак.

За його словами, тепер у Росії розглядають декілька сценаріїв – часткова ротація резервістів, продовження контрактного набору, посилення прихованої мобілізації або спроба переговорів щодо завершення війни. Водночас останній сценарій він оцінює як найменш імовірний.

"Варіант поки що малоймовірний, як на мене, оскільки він би означав відмову Кремля від усіх цих заявлених у 22-му році цілей. Другий варіант про часткову ротацію та продовження контрактного набору виглядає як найбільш ймовірний", – зазначив експерт.

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