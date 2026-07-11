Як Путін планує легітимізувати нову хвилю мобілізації в РФ: є кілька сценаріїв

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Кравцев Сергей
Все більше інформаційний простір заповнюють повідомлення, що для Путіна ледь не єдиним виходом у війні є оголошення нової хвилі мобілізації в РФ. Як Путін планує легітимізувати нову хвилю мобілізації в РФ через вибори? Які сценарії розглядають у Кремлі? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що російський диктатор Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися у РФ 20 вересня. Ймовірність такого сценарію є досить високою. І в розумінні Путіна ці вибори фактично є референдумом про продовження війни.
Денис Попович зазначив, що Путін зробив себе обличчям передвиборчої кампанії партії “Единая Россия”.
На його думку, таким чином російський диктатор хоче легітимізувати підтримку народу.
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів у програмі "Критичне мислення", що на тлі повідомлень російських медіа про підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії також обговорюються перенесення або скасування виборів до Держдуми.
За його словами, тепер у Росії розглядають декілька сценаріїв – часткова ротація резервістів, продовження контрактного набору, посилення прихованої мобілізації або спроба переговорів щодо завершення війни. Водночас останній сценарій він оцінює як найменш імовірний.
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