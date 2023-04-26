Как Путин запустил неконтролируемый процесс создания частных армий

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Моесеенко Валентина
Президент РФ Владимир Путин хотел получить свой личный спецназ в виде частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", но запустил неконтролируемый процесс создания частных армий в России. Такое мнение в телеэфире высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, пишут "Комментарии".
Попытки Путина получить личные спецвойска провалились
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Оппозиционный политик подчеркнул, что не стоит ожидать, что Пригожин потеряет поддержку Кремля, поскольку он нужен президенту РФ в Ливии, Сирии, странах Африки, возможно, для диверсионных акций в западных странах.
В то же время, Гудков считает, что Путин сильно просчитался, позволив создавать частные армии в России в виде ПИК. Этой возможностью, по его мнению, воспользовались высокопоставленные люди, которые готовятся к войне всех против всех на всей территории России.
По его мнению, процесс создания таких НДС уже не остановить, какие-либо запреты будут саботироваться. Теперь Путин полностью лишен монополии на насилие, которой он когда-то владел.
Как писали "Комментарии", в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной.
Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что потери оккупационной армии РФ в войне против Украины значительно снизились в связи с тем, что россияне перешли к подготовке к обороне.
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