Как Путин запустил неконтролируемый процесс создания частных армий

Президент РФ Владимир Путин хотел получить свой личный спецназ в виде частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", но запустил неконтролируемый процесс создания частных армий в России. Такое мнение в телеэфире высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, пишут "Комментарии".



Попытки Путина получить личные спецвойска провалились

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“Путин хотел создать свой частный личный спецназ, абсолютно отмороженный, безбашенный, вне закона, вне контроля. И он это сделал. Эти спецсилы выполняли его личные поручения и задания через особо доверенные лица. А Евгений Пригожин является особо доверенным лицом. Он выполнял какие-либо поручения Путина. И Путину из-за своей криминальной сути, криминального характера власти, ему нужна была полукриминальная структура, которая выполняла любые задачи по его велению и желанию. Такую структуру он создал. А когда началась война, Пригожин решил добиться еще большего расположения Путина, вступив в действие как боевая инфраструктура, и попытался внести, скажем так, свой вклад, заметный вклад в войну. Но, как мы видим, это тоже не получилось”, – сказал Гудков.

Оппозиционный политик подчеркнул, что не стоит ожидать, что Пригожин потеряет поддержку Кремля, поскольку он нужен президенту РФ в Ливии, Сирии, странах Африки, возможно, для диверсионных акций в западных странах.

В то же время, Гудков считает, что Путин сильно просчитался, позволив создавать частные армии в России в виде ПИК. Этой возможностью, по его мнению, воспользовались высокопоставленные люди, которые готовятся к войне всех против всех на всей территории России.

“И здесь очень хорошо, когда у тебя есть частная армия, но хотя бы спасешься или защитишься, или начнешь торговать. И вот сейчас Путин, сам того не понимая, запустил очень опасный механизм, который называется "создание частных армий"... И вот они полезли, как грибы после дождя... Это, к сожалению, симптомы возможной дезинтеграции России, когда может образоваться смута, абсолютное безвластие, начнутся какие-то вооруженные столкновения”, — сказал Гудков.

По его мнению, процесс создания таких НДС уже не остановить, какие-либо запреты будут саботироваться. Теперь Путин полностью лишен монополии на насилие, которой он когда-то владел.

"Это такое явление, которое можно начать, но невозможно закончить", — отметил Гудков.

Как писали "Комментарии", в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной.

Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что потери оккупационной армии РФ в войне против Украины значительно снизились в связи с тем, что россияне перешли к подготовке к обороне.



