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Как Путина за глаза называет его ближнее окружение: стало известно, какая кличка у главы Кремля

Теперь Путина "можно спокойно списывать", якобы полагают в его ближнем окружении

сегодня, 18:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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У российского президента Путина оказывается есть кличка, которую использует его ближайшее окружение. Люди, которые входят в ближе к главе Кремля, называют его "Иваныч". Об этом сообщают в Telegram-канале "Генерал СВР".

Как Путина за глаза называет его ближнее окружение: стало известно, какая кличка у главы Кремля

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что по официальным данным отчество Путин — Владимирович.


"...Как сказал один человек из ближайшего окружения Путина: "Теперь (после якобы "собеседования" двойника диктатора с руководством Китая — Ред.) "Иваныча" можно спокойно списывать. Он уже не нужен". "Иваныч" — кличка... Путина, которая, за глаза, в ходу среди ближнего круга", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин возмущен новыми санкциями против России. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство России в МОК. Российский президент назвал такие действия "этнической дискриминацией". Путин возмущен решением МОК и заявил, что международные соревнования стали привилегией не связанной со спортом.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о российских "Кинжалах" над Черным морем. Обещание российского президента Путина об патрулировании российскими самолетами МиГ-31К с "Кинжалами" в нейтральной зоне Черного моря усилит напряжение в регионе. Но подобная ситуация не несет никаких изменений для Украины.

Об этом сказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает "Украинская правда". Как он утверждает, РФ и так угрожает Украине разными видами вооружения. "Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет. А заявление помешанного диктатора пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь", — заявляет Юрий Игнат.
 



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