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Как реагируют члены ОДКБ на войну Украины против российских оккупантов

Что известно о последнем заседании военного комитета стран-членов: какие требования выдвигала россия

сегодня, 14:36
Автор:

Козлова Альбіна
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Военный комитет шести стран-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) заседал в апреле. Однако, по словам Министра обороны Казахстана Руслана Жаксиликова, они не обсуждали вопрос привлечения войск стран-членов к войне на территории Украины. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как реагируют члены ОДКБ на войну Украины против российских оккупантов

Войска ОДКБ, фото АИФ в Молдове

Представители стран-членов организации Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана не хотят участвовать в войне против Украины и не желают предоставлять военных для миротворческих операций на территориях псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР". Хотя, как сообщают в разведке, рф на этом настаивала.

"Вместо этого, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию", — говорится в сообщении.

Сейчас все страны-участники ОДКБ, кроме беларуси, заняли достаточно нейтральную позицию по войне россии против Украины, они не признали аннексию Крыма и независимость "ДНР"/"ЛНР".

Как сообщал портал "Комментарии", насколько может затянуться позиционная война с российскими оккупантами. Прогнозы дал советник президента Алексей Арестович. По его словам, после активных атак будет следующий этап войны — позиционная и она может затянуться.

Также мы сообщали, что Вооруженные силы Украины провели успешную операцию в Черноморской зоне и ликвидировали пункт управления оккупантов на острове возле Одессы. Враг понес потери в результате атаки наших военных.


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Источник: https://t.me/DIUkraine
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