Как россияне относятся к угрозе нападения на Украину – результаты опроса

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Карина Ожерельева
The Guardian опросил россиян относительно того, считают ли они, что Россия стоит на пороге нового конфликта в Украине.
Пассажиры на станции Театральная Московского метро - The Guardian
Рожков сказал, что не видит, что может побудить Россию начать атаку на Украину сегодня – несмотря на публичные ультиматумы Владимира Путина на запад и танки, ракеты и другое вооружение.
Несмотря на предупреждение США о том, что нападение может быть неизбежным, россияне в это не верят.
Теперь, когда Россия приближается к возможно еще более судьбоносной войне, создается ощущение, что общественность едва обратила внимание, несмотря на предупреждающие знаки, поступающие с обеих сторон.
В декабре "Левада-центр" обнаружил, что большинство россиян не верят, что в Украине будет более масштабная война. В том же опросе две трети респондентов обвинили США, НАТО или Украину в эскалации напряженности.
Волков сказал, что отсутствие энтузиазма и внимания к конфликту может дать Кремлю возможность.
Главный редактор независимого телеканала "Дождь" Тихон Дзядько отметил, что заметил повышенную обеспокоенность в кругу своих друзей, многие из которых протестовали против начала войны в 2014 году.
Но понятно почему реакция общественности может быть приглушена, сказал Дзядько. Во-первых, война в Украине длится уже восемь лет, и россияне медленно привыкают к ней. Во-вторых, российское общество настолько подавлено репрессивной атмосферой власти, что трудно представить, чтобы сейчас происходил какой-то протест.
Кроме того, у Кремля мало мотивов активизировать общественное мнение по поводу конфликта.
Есть также признаки того, что даже в элитных деловых кругах, выигравших от доступа к Кремлю, многие стали недовольны ситуацией.
Как сообщали ранее "Комментарии", США просит Китай, Японию и Индию поставлять газ в Европу, если Россия нападет на Украину.
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