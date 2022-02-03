Как россияне относятся к угрозе нападения на Украину – результаты опроса

The Guardian опросил россиян относительно того, считают ли они, что Россия стоит на пороге нового конфликта в Украине.

Пассажиры на станции Театральная Московского метро - The Guardian

"Войны не будет — не может", — сказал священник Собора Вооруженных сил России Алексей Рожков.

Рожков сказал, что не видит, что может побудить Россию начать атаку на Украину сегодня – несмотря на публичные ультиматумы Владимира Путина на запад и танки, ракеты и другое вооружение.

"Когда Россия пошла на войну, она пошла на войну по определенной причине. Но нет никакой причины для этого кровопролития, ничего стоящего в современном мире нет. За что бы [люди] сражались? …А как можно вести войну без людей? ", – сказал Рожков.

Несмотря на предупреждение США о том, что нападение может быть неизбежным, россияне в это не верят.

"Лидерам нужно говорить жестко, это просто истерика. Путин агрессивен: он рискует, возможно, он совершает ошибки. Но это все только переговоры ", – сказал 36-летний Константин Данилин, приведший двух своих дочерей покататься на тюбинге в Парк развлечений под Москвой, открытый российскими военными.

Теперь, когда Россия приближается к возможно еще более судьбоносной войне, создается ощущение, что общественность едва обратила внимание, несмотря на предупреждающие знаки, поступающие с обеих сторон.

Денис Волков из независимого социологического агентства "Левада-Центр" сказал: "Когда за последние два-три месяца эта тема поднимается группами, люди говорят: "Ой, как только я слышу слово [Украина], я просто хочу поменить канал. Я даже не хочу знать, что там происходит. Снова Украина, снова война, я даже не хочу в это лезть".

В декабре "Левада-центр" обнаружил, что большинство россиян не верят, что в Украине будет более масштабная война. В том же опросе две трети респондентов обвинили США, НАТО или Украину в эскалации напряженности.

"Никто не хочет [войны], но внутренне они готовы к этой ситуации", — сказал Волков.

Волков сказал, что отсутствие энтузиазма и внимания к конфликту может дать Кремлю возможность.

Главный редактор независимого телеканала "Дождь" Тихон Дзядько отметил, что заметил повышенную обеспокоенность в кругу своих друзей, многие из которых протестовали против начала войны в 2014 году.

Но понятно почему реакция общественности может быть приглушена, сказал Дзядько. Во-первых, война в Украине длится уже восемь лет, и россияне медленно привыкают к ней. Во-вторых, российское общество настолько подавлено репрессивной атмосферой власти, что трудно представить, чтобы сейчас происходил какой-то протест.

Кроме того, у Кремля мало мотивов активизировать общественное мнение по поводу конфликта.

"Никто не понимает, почему произошла эскалация. И никто не понимает, кому это нужно. Абсолютное большинство людей, которых я знаю, не желают этого. Это не какая-нибудь священная война против агрессора, напавшего на вашу страну. Это реализация каких-то неописуемых геополитических интересов, которые могут привести к гибели людей ", – сказал Дзядько.

Есть также признаки того, что даже в элитных деловых кругах, выигравших от доступа к Кремлю, многие стали недовольны ситуацией.

"Хотя никто не хочет войны, не ожидайте, что крупный бизнес встанет и выскажет свою оппозицию. Мы стали пассажирами. Бизнес-сообщество будет обсуждать войну только на своих кухнях. Все будут молчать на публике ", – сказал на этой неделе один инвестиционный банкир "Москва Таймс", анонимно.

Как сообщали ранее "Комментарии", США просит Китай, Японию и Индию поставлять газ в Европу, если Россия нападет на Украину.

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