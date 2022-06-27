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Как в Кремле прокомментировали дефолт России

Песков заявил, что заявления о дефолте в России – "неправомерные"

сегодня, 14:03
Автор:

Денис
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В России прокомментировали дефолт. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. 

Как в Кремле прокомментировали дефолт России

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дефолте Российской Федерации. Песков заявил, что заявления о дефолте в России – "неправомерные".

"Утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны, еще в мае был совершен платеж в валюте, а то, что средства не довели до получателей – не наша проблема", — заявил пресс-секретарь Путина. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине на границе с ЕС снова огромные очереди: с чем это связано (ФОТО. Через несколько дней за растаможку "евроблях" придется платить, вот автомобилисты и пытаются успеть. 

Читайте также о том, что из-за злоупотребления прокуратурой и следователями, руководитель самообороны в Житомирской области четвертый месяц в СИЗО — адвокат. Адвокат Юрий Радзиевский считает, что на четвертом месяце войны правоохранительные органы Житомирщины решили "взять под свой контроль" патриотов, которые в начале войны первыми встретили врага. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что происходит с Грузией – почему помогает агрессору: как в этой ситуации действовать Украине. Несмотря на приверженность большинства грузинского общества к европейскому западному вектору, власти Грузии пытаются выстраивать хорошие отношения с Россией. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что последнее предупреждение белорусам от Зеленского: о чем оно говорит – почему появилось именно сейчас. Президент Украины попытался достучаться к тем белорусам, которые еще способны мыслить. 



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:49

Гарна приказка: "Не кажи гоп, поки не перескочиш". Це для наших балакучих пропагандистів. Також для них є: "Не треба судити інших по собі". Тобто, на відміну від України Росія, хоч і є недоІмперією, але міцно стоїть на ногах. Там, на відміну від корумпованої української влади, набагато вищій рівень IQ.

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