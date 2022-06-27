Как в Кремле прокомментировали дефолт России

В России прокомментировали дефолт. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дефолте Российской Федерации. Песков заявил, что заявления о дефолте в России – "неправомерные".

"Утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны, еще в мае был совершен платеж в валюте, а то, что средства не довели до получателей – не наша проблема", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине на границе с ЕС снова огромные очереди: с чем это связано (ФОТО. Через несколько дней за растаможку "евроблях" придется платить, вот автомобилисты и пытаются успеть.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что происходит с Грузией – почему помогает агрессору: как в этой ситуации действовать Украине. Несмотря на приверженность большинства грузинского общества к европейскому западному вектору, власти Грузии пытаются выстраивать хорошие отношения с Россией.

Также "Комментарии" сообщали о том, что последнее предупреждение белорусам от Зеленского: о чем оно говорит – почему появилось именно сейчас. Президент Украины попытался достучаться к тем белорусам, которые еще способны мыслить.

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