Более трети граждан России (35%) пожаловались на понижение уровня жизни после двух лет войны России против Украины, свидетельствуют результаты социологического опроса RussianField.

Россияне все чаще жалуются на обнищание. Фото из открытых источников

В то же время положительные изменения в своем финансовом положении ощутили лишь 16% россиян, говорится в исследовании. Еще 48% россиян рассказали, что их уровень жизни не изменился.

Чаще о том, что уровень жизни не изменился, говорили женщины и респонденты 60+ лет. На снижение доходов чаще всего жаловались россияне в возрасте 30-44 лет.

Согласно результатам опроса, около 40% россиян сообщили, что испытывают беспокойство из-за роста цен и/или сокращения ассортимента продуктов питания и напитков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для победы над Россией граждане Украины не должны растратить тот дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Когда трудно или думаете отчаяться — вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характере мы вывезли", — подчеркнул он.