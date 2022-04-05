Как выбить из россиян дух империализма и остановить войну: эксперты озвучили варианты

Европейские страны активно высылают российских дипломатов, готовят новый пакет санкций. Почему Россия, которая, в принципе, нормально развивала отношения с Европой, не смогла преодолеть имперского комплекса – и устроила войну? Как можно выбить из россиян этот дух империализма? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Какие бы санкции не ввели – пока не будет полного отказа от покупки российских энергоносителей – никто в Кремле не почешется

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"История показала, что комплекс имперца преодолевается только путем уничтожения тех людей, которые несут в себе этот комплекс. Германии понадобилось две мировые войны, чтобы понять, что империя, мягко говоря, — не то, что им надо. Франции понадобилась не одна война, в том числе колониальная, чтобы также осознать, что империй она уже не будет. России, похоже, также нужна не одна война, чтобы лишиться этого комплекса".

Эксперт с сожалением отмечает, что руководство РФ сознательные последние лет десять раздувало комплекс имперскости у своего населения.

"И сейчас Путин, по сути, реализует общественный запрос россиян — на уничтожение всех соседей во имя "великой России". Причем, обычному ивану, который живет где-то в Хабаровске в убогой лачуге абсолютно не важно, что он живет в дерьме. Ему важно, чтобы Россию боялись, чтобы она что-то захватывала, кого-то уничтожала", – акцентирует Николай Мельник.

То есть, поясняет он, концентрация внимания не на внутреннем, не на том, что происходит в собственном государстве, почему оно не может дать социально-экономическом смысле нормальную жизнь своим гражданам, – а на то, что происходит, как они говорят, "за поребриком".

"Европейский Союз, к сожалению, пока довольно вяло реагирует на происходящее. Санкции недостаточно мощные. Возможно, так делается для того, чтобы можно было их то и дело ужесточать. Похоже, что Европа и весь цивилизованный мир до последнего надеялись, что будут какие-то экономические средства, способные заставить Россию отступить от агрессивной политики. Как видим, это не работает. Какие бы санкции не вводили — это не влияет на агрессора. Война продолжается, причем с каждым днем – всё более в жесткой форме", – подчеркивает аналитик.

По его словам, уже понятно, что какие бы санкции не ввели — пока не будет полного отказа от покупки российских энергоносителей – никто в Кремле не почешется. Денег будет хватать для поддержки собственной экономики и военной машины.

"Но тотальное эмбарго на российские энергоносители, к сожалению, не рассматривается ЕС. Хоть такой шаг привел бы к тому, что российское государство в нынешнем виде просуществовало бы около полугода. А потом там бы начали вводить карточную систему, и не только на сахар. Со всеми вытекающими…", – резюмирует Николай Мельник.

Украинцам нужно понимать – мы сможем нормально существовать только тогда, когда Российская Империя будет разрушена

Психолог, волонтер Валентин Ким поясняет, что ключевой чертой Российской Империи является следующая особенность империализма – бесконечное расширение.

"Путин не зря говорил, что Россия не имеет границы. Подразумевая, что империя не имеет границ. Империя не имеет и внутренних целей. Ее цели всегда только внешние. Ей всегда нужны какие-то внешние горизонты. Остановиться она может только там, где встречает жесткое сопротивление", – отмечает эксперт.

Проходят столетия, продолжает он, а структура российского нарратива не меняется. Опять "великий народ", опять "коварный Запад", опять – расширение до бесконечности. Опять поиск внутренних врагов, на роли которых попадает то мифическая "пятая колонна", то какие-то интеллигенты, либералы… Кто угодно, только не сами русские виноваты в том, что с ними происходит. Почему при относительно неплохой жизни они "вдруг" из-за очередных своих агрессивных деяний начинают жить хуже.

"Короткие периоды нормального отношения к другим народам (включая украинцев) у России – это именно короткие периоды. А ключевой мотив не меняется. Это бесконечное расширение", – акцентирует Валентин Ким.

Он уверен, что нам, украинцам нужно понимать – мы сможем нормально существовать только тогда, когда Российская Империя будет разрушена в трех ключевых своих ипостасях.

Первая – политическое разрушение. То есть – полная смена правящего режима, идеологии, возможное изменение границ (в сторону уменьшения).

Вторая – экономическое разрушение, подрыв ее мощи.

"Та экономическая модель, которая существует в России, неизбежно создает милитарные структуры внутри государства. Они рано или поздно приобретают власть – и всё заканчивается очередной войной", – говорит психолог.

Третья – разрушение имперскости в культурном смысле. Отказ от наследия прошлого.

"Россия активно использует мифы, связанные с "торжеством советского оружия во Второй мировой войне" и так далее. Они называют себя "наследниками Советского Союза". При этом говорят и о наследии Российской Империи. Тащат детские комплексы предыдущей страны – в будущее. Пытаются воссоздать прошлое, культивируя детские болезни империи. И пока россияне не откажутся от этого прошлого, они будут его заложниками, – отмечает Валентин Ким. – Будут пытаться постоянно воссоздать имперское могущество прошлого. Именно поэтому Российская Империя должна быть разрушена. Если мы не сможем это сделать сейчас, то проблема будет перенесена на следующие поколения, на наших детей и внуков".

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