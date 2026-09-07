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Какая проблема обострилась в России: прибыль обвалилась на 99%

Сломанная портовая логистика создает переизбыток урожая внутри страны

7 сентября 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Россия столкнулась с серьезными проблемами с экспортом зерна нового урожая: из-за нарушений логистики в портах сельхозпродукция не успевает покидать страну, что усиливает давление на внутренние цены. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России.

Какая проблема обострилась в России: прибыль обвалилась на 99%

Экспорт Россией зерна. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, с 1 по 20 августа экспорт зерна сократился в 2,5 раза – до 1,4 млн тонн. Поставки пшеницы упали еще сильнее – в 2,6 раза. В сентябре ситуация, как ожидается, может ухудшиться: экспорт пшеницы способен снизиться еще на 52,1-62,5%, до 1,8-2,3 млн тонн. Это может стать минимальным показателем с 2010 года.

Проблемы с вывозом уже отражаются на российском рынке. За одну неделю стоимость пшеницы, ячменя, подсолнечника и сои снизилась на 3,3-8,5%, а за год падение цен превысило 40%. В Ростовской области, на которую приходится почти десятая часть российского урожая, 28 августа был введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с экспортом зерна.

Как утверждает СВР, российские власти рассматривают комплекс мер поддержки аграриев: государственные закупки, льготное кредитование, субсидии и займы под залог непроданного урожая. Также обсуждаются отмена экспортной пошлины и компенсация высоких расходов на доставку зерна в альтернативные порты.

Однако эти меры, по оценке ведомства, вряд ли устранят главную проблему. До 70% российского зернового экспорта проходило через южные порты, тогда как другие направления не имеют сопоставимой пропускной способности. Кроме того, отправка зерна в Балтийское море увеличивает транспортные расходы на $30–50 за тонну, делая поставки менее выгодными.

Последствия уже заметны и в агробизнесе. СВР приводит в пример "Росагро", где чистая прибыль по итогам первого полугодия, по имеющимся данным, сократилась на 99% — с 4,8 млрд до 55,88 млн рублей.

Таким образом, проблема упирается не только в цены, но и в способность России физически вывезти накопившийся урожай. Без восстановления экспортных маршрутов излишки продолжат давить на рынок, а расходы по их поддержке могут лечь на государственный бюджет и банковскую систему.

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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya-ne-mozhe-vyvezty-novyi-urozhai
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