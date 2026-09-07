Яка проблема загострилася в Росії: прибуток обвалився на 99%

Росія зіткнулася із серйозними проблемами з експортом зерна нового врожаю: через порушення логістики в портах сільгосппродукція не встигає залишати країну, що посилює тиск на внутрішні ціни. Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки Росії.

Експорт Росією зерна. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, з 1 по 20 серпня експорт зерна скоротився в 2,5 рази – до 1,4 млн. тонн. Постачання пшениці впали ще сильніше – у 2,6 раза. У вересні ситуація, як очікується, може погіршитися: експорт пшениці здатний знизитися ще на 52,1-62,5%, до 1,8-2,3 млн. тонн. Це може стати мінімальним показником із 2010 року.

Проблеми з вивезенням вже позначаються на російському ринку. За один тиждень вартість пшениці, ячменю, соняшника та сої знизилася на 3,3-8,5%, а за рік падіння цін перевищило 40%. У Ростовській області, на яку припадає майже десята частина російського врожаю, 28 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації через проблеми з експортом зерна.

Як стверджує СЗР, російська влада розглядає комплекс заходів підтримки аграріїв: державні закупівлі, пільгове кредитування, субсидії та позики під заставу непроданого врожаю. Також обговорюються скасування експортного мита та компенсація високих витрат на доставку зерна до альтернативних портів.

Однак ці заходи за оцінкою відомства навряд чи усунуть головну проблему. До 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, тоді як інші напрями немає порівнянної пропускної спроможності. Крім того, відправка зерна до Балтійського моря збільшує транспортні витрати на $30–50 за тонну, роблячи постачання менш вигідними.

Наслідки вже помітні й у агробізнесі. СЗР наводить у приклад "Росагро", де чистий прибуток за підсумками першого півріччя, за наявними даними, скоротився на 99% — з 4,8 млрд до 55,88 млн рублів.

Таким чином, проблема впирається не тільки в ціни, а й у здатність Росії фізично вивезти врожай, що накопичився. Без відновлення експортних маршрутів надлишки продовжать тиснути на ринок, а витрати на їх підтримку можуть лягти на державний бюджет та банківську систему.

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