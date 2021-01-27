Какая судьба ждет Навального в России - Business Insider

Европейские чиновники и эксперты оценили положение российского оппозиционера Алексея Навального и создали прогноз, который может ожидать противника Путина. Об этом сообщило издание Business Insider.

Дальнейшая судьба Алексея Навального в России - Business Insider. Фото: РБК

Политики заявляют, что Навальный своим возвращением и расследованием загнал Владимира Путина в трудное положение. Ситуацию усилили и протесты, которые произошли 23-го января в России.

Европейские чиновники отмечают, что для Владимира Путина нынешняя ситуация слишком сложная, поскольку он никогда раньше не имел дела с подобным противостоянием его власти.

Около десятка дипломатов и представителей разведывательных служб ЕС сообщили, что действия Навального изрядно изменили баланс в России.

Сейчас после того, как Алексей Навальный вернулся в Россию, его сразу задержали и доставили в тюрьму. Что его ждет дальше, не решаются думать даже самые смелые эксперты.

Путин попал в ловушку, из которой нет легкого выхода. С одной стороны, если власть решится на радикальные меры, после которых состоится убийство оппозиционера — это вызовет еще большее волнение среди населения.

С другой стороны, если Навальный продолжит свою деятельность, он сосредоточится на опоре режима и доставит Кремлю много проблем. И неважно, будет он в тюрьме или на свободе.

В любом случае эксперты отмечают, что российский оппозиционер — в опасном положении пока он находится на территории России.

Напоминаем, что ранее верхушка Кремля рассказала, чьей собственностью является скандальный дворец в Геленджике, о котором команда Алексея Навального сняла документальный фильм. Кто владелец роскошного имения, читайте в нашем материале.

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