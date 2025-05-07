Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков обнародовал список мировых лидеров, которые приедут на парад в Москву 9 мая. Среди названых 29 иностранных лидеров, подтвердивших визит в Россию на День победы, присутствуют также представители Европы - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.

Иностранные лидеры на параде в Москве в 2023 году. Фото из открытых источников

Россия в этом году активно привлекает мировых лидеров ко Дню победы. Их количество наивысшее за последние пять лет, а также втрое больше, чем было в прошлом году. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, подтвердили свое участие иностранные лидеры 29 стран.

"Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", — сказал Ушаков.

Среди приглашенных на 9 мая в Москву оказался один лидер из Европейского Союза – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Несмотря на критику ЕС словацкий лидер подтвердил свое участие в мероприятиях ко Дню победы в РФ.

Из Европы в Россию приедет президент Сербии Александар Вучич. В ЕС отметили, что такой шаг сербского лидера усложнит процесс евроинтеграции страны, однако это не остановило Вучича, также подтвердившего визит в Москву на парад победы.

Также к Путину на 9 мая приедет белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Несмотря на заявления Ушакова о 29 иностранных лидерах, в его список также попали представители самопровозглашенных и непризнанных территорий, в частности, лидер Абхазии Бадра Гунба и военный руководитель Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мировых лидерах, подтвердивших визит в Россию на День победы.

Также "Комментарии" писали о том, какие страны будут маршировать на параде в Москве 9 мая. В Кремле назвали список из 13 стран.