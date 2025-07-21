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Какие области РФ содрогались от взрывов: почему в Москве авиационный коллапс

В Ростовской области ВСУ прицельно ударили по железнодорожной станции, которую противник использует для поставок оружия в войне против Украины

21 июля 2025, 07:45
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Кравцев Сергей

Этой ночью Ростовская область находилась под ударом беспилотных летательных аппаратов. В поселке Каменоломни Ростовской области дроны ударили по железнодорожной станции, через которую армия РФ транспортирует оружие на войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети уже сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.

Какие области РФ содрогались от взрывов: почему в Москве авиационный коллапс

Пожар на железнодорожной станции в Ростовской области. Фото: из открытых источников

Губернатор подтвердил, что российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку на регион. По его словам, россияне сбили дроны в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", – отметил российский чиновник.

Слюсарь также написал, что в этом населенном пункте загорелся цветочный магазин, там работают пожарные. По данным российских каналов, Каменоломни является крупной узловой железнодорожной станцией.

При этом в сети сообщали и об очередном прекращении работы московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Собянин отчитывается о сбивании дронов, которые атакуют российскую столицу.

Читайте также на портале "Комментарии" — которую ночь подряд неопознанные дроны атакую Москву и другие российские регионы. Из-за этого авиасообщение РФ фактически в ступоре, десятки авиарейсов отменены и перенесены. Что стоит за серией новых взрывов? Зачем Украина парализует работу российских аэропортов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – взрывы в Москве и Ростове: детали о новой атаке дронов на РФ.




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