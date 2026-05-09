Какие признаки того, что в России может произойти переворот: о чем говорит социология

Западная разведка сигнализирует о том, что наблюдаются признаки того, что в России может произойти бунт и Путин сейчас очень обеспокоен своей безопасностью. Может ли окружение Путина действительно думать о том, чтобы убрать диктатора? О чем говорит падение рейтинга Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Cиловое крыло спасает российского диктатора

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий заявил в эфире 24 Канала, что Россия действительно испытывает серьезные проблемы. Окружение главы Кремля может размышлять о том, как его убрать.

Эксперт говорит, что сам Путин, несмотря ни на что, не планирует сворачивать боевые действия в Украине. Именно это и является основной причиной, почему кремлевский круг хотел бы его избавиться.

По словам политического эксперта, единственной проблемой на пути устранения Путина для его окружения является близость к российскому диктатору спецслужб. Это так называемое силовое крыло русского диктатора.

Городницкий добавил, что глава Кремля пытается повсюду расставлять именно силовиков, давая им высокие должности с целью иметь полный контроль над происходящим в "чувствительных" регионах.

"На днях была интересная ситуация, которая может объяснить, почему Путину стоит бояться. Случился спор между председателем Совета Федерации Матвиенко и крупнейшим российским олигархом. Она сказала, что надо профинансировать "сво", потому что денег нет и следует скинуться и дать неплохой куш. платятся, поэтому оттуда и нужно брать", – рассказал Городницкий.

Политический эксперт отметил, что в России действительно нет денег и экономическая ситуация крайне сложна. Российские олигархи, по его убеждению, сплачиваться и походить деньги на прихоти Путина не будут. Городницкий предположил, что вероятно они выберут для себя вариант за деньги подкупить генералов, спецслужбы.

Современная Россия вместо идеологии использует пропаганду

Политический эксперт Олеся Яхно отметила, что настоящей социологии в России сейчас не существует, потому что нет связи между происходящим с настроениями общества и теми решениями, которые принимает властная вертикаль. Само российское общество подавлено: нет ни конкуренции, ни реальной обратной связи.

"Собственно, одна из причин распада СССР – это отсутствие фундаментальных исследований происходящего в обществе и стране. Все подменялось идеологией, было подчинено партийной линии, а реальные процессы и проблемы либо замалчивались, либо подавались в искаженном виде", – отметила эксперт.

По ее словам, современная Россия вместо идеологии использует пропаганду. Как таковой идеологии нет – есть культ личности. И вся публичная подача, а также любое изучение общественных настроений не направлены на то, чтобы понять реальные проблемы, найти способы их решения и развивать страну. А для того, чтобы политический режим сохранялся как можно дольше.

"Изучение проблемных зон используется не для выработки содержательной политики, а для того, чтобы понять, как их правильно "упаковать" в пропагандистском смысле или как подавить возможные центры протеста. Разрешение на публикацию таких цифр рейтинга Путина, фиксирующих снижение поддержки власти, я связываю скорее с попыткой понять, какие именно слои выступают против, где находятся проблемные зоны. И соответственно, где нужно усилить ограничения и репрессии, чтобы не допустить развития протестных настроений и запроса на альтернативу", – отметила политолог.

