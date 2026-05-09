Какие признаки того, что в России может произойти переворот: о чем говорит социология

Кравцев Сергей
Западная разведка сигнализирует о том, что наблюдаются признаки того, что в России может произойти бунт и Путин сейчас очень обеспокоен своей безопасностью. Может ли окружение Путина действительно думать о том, чтобы убрать диктатора? О чем говорит падение рейтинга Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Кремль. Фото: из открытых источников
Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий заявил в эфире 24 Канала, что Россия действительно испытывает серьезные проблемы. Окружение главы Кремля может размышлять о том, как его убрать.
Эксперт говорит, что сам Путин, несмотря ни на что, не планирует сворачивать боевые действия в Украине. Именно это и является основной причиной, почему кремлевский круг хотел бы его избавиться.
По словам политического эксперта, единственной проблемой на пути устранения Путина для его окружения является близость к российскому диктатору спецслужб. Это так называемое силовое крыло русского диктатора.
Городницкий добавил, что глава Кремля пытается повсюду расставлять именно силовиков, давая им высокие должности с целью иметь полный контроль над происходящим в "чувствительных" регионах.
Политический эксперт отметил, что в России действительно нет денег и экономическая ситуация крайне сложна. Российские олигархи, по его убеждению, сплачиваться и походить деньги на прихоти Путина не будут. Городницкий предположил, что вероятно они выберут для себя вариант за деньги подкупить генералов, спецслужбы.
Политический эксперт Олеся Яхно отметила, что настоящей социологии в России сейчас не существует, потому что нет связи между происходящим с настроениями общества и теми решениями, которые принимает властная вертикаль. Само российское общество подавлено: нет ни конкуренции, ни реальной обратной связи.
По ее словам, современная Россия вместо идеологии использует пропаганду. Как таковой идеологии нет – есть культ личности. И вся публичная подача, а также любое изучение общественных настроений не направлены на то, чтобы понять реальные проблемы, найти способы их решения и развивать страну. А для того, чтобы политический режим сохранялся как можно дольше.
