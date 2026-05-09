Які ознаки того, що у Росії невдовзі може відбутись переворот: про що говорить соціологія

Західна розвідка сигналізує про те, що спостерігаються ознаки того, що в Росії може відбутися бунт і Путін зараз дуже переймається своєю безпекою. Чи може оточення Путіна справді думати над тим, щоб прибрати диктатора? Про що говорить падіння рейтингу Путіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Cилове крило рятує російського диктатора

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький заявив в ефірі 24 Каналу, що Росія дійсно відчуває серйозні проблеми. Оточення очільника Кремля може роздумувати про те, як його прибрати.

Експерт говорить, що сам Путін попри все не планує згортати бойові дії в Україні. Саме це і є основною причиною, чому кремлівське коло хотіло б його позбутися.

Зі слів політичного експерта, єдиною проблемою на шляху усунення Путіна для його оточення є наближеність до російського диктатора спецслужб. Це так зване силове крило російського диктатора.

Городницький додав, очільник Кремля намагається всюди розставляти саме силовиків, даючи їм високі посади з метою мати повний контроль над тим, що відбувається в "чутливих" регіонах.

"Днями була цікава ситуація, яка може пояснити, чому Путіну варто боятися. Сталася суперечка між головою Ради Федерації Матвієнко та найбільшим російським олігархом. Вона сказала, що треба профінансувати "сво", бо грошей нема і слід скинутися і дати непоганий куш. Їй відповіли, що прибутків нема, бо металургійна галузь зараз в мінусі, податки сплачуються, тож звідти й треба брати", – розповів Городницький.

Політичний експерт наголосив на тому, що в Росії справді нема грошей і економічна ситуація вкрай складна. Російські олігархи, за його переконанням, згуртовуватись і скидатися грошима на забаганки Путіна не будуть. Городницький припустив, що ймовірно вони оберуть для себе варіант за наявні кошти підкупити генералів, спецслужби.

Сучасна Росія замість ідеології використовує пропаганду

Політичний експерт Олеся Яхно зазначила, справжньої соціології у Росії зараз не існує, бо немає зв’язку між тим, що відбувається з настроями суспільства, і тими рішеннями, які ухвалює владна вертикаль. Саме російське суспільство пригнічене: немає ні конкуренції, ні реального зворотного зв’язку.

"Власне, одна з причин, чому розпався СРСР, — це відсутність фундаментальних досліджень того, що відбувається в суспільстві та країні. Усе підмінялося ідеологією, було підпорядковане партійній лінії, а реальні процеси та проблеми або замовчувалися, або подавалися у викривленому вигляді", – зазначила експерт.

За її словами, сучасна Росія замість ідеології використовує пропаганду. Як такої ідеології немає – є культ особистості. І вся публічна подача, а також будь-яке вивчення суспільних настроїв спрямовані не на те, щоб зрозуміти реальні проблеми, знайти способи їх вирішення і розвивати країну. А на те, щоб політичний режим зберігався якомога довше.

"Вивчення проблемних зон використовується не для вироблення змістовної політики, а для того, щоб зрозуміти, як їх правильно “упакувати” в пропагандистському сенсі або як придушити можливі осередки протесту. Дозвіл на публікацію таких цифр рейтингу Путіна, які фіксують зниження підтримки влади, я пов’язую радше зі спробою зрозуміти, які саме прошарки виступають проти, де знаходяться проблемні зони. І, відповідно, де потрібно посилити обмеження і репресії, щоб не допустити розвитку протестних настроїв і запиту на альтернативу", – зазначила політолог.

