Российский аналитический центр НАФИ провел опрос среди россиян и определил, чего они боятся больше всего в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Чего больше всего боятся россияне. Фото из открытых источников

В предложенном опросе россиянам не задавали ключевых вопросов, касающихся войны, мобилизации и угрозы глобального конфликта. Вероятно, из-за страха редакции перед местными властями. Однако и так видно, в каком странном и иллюзорном мире живут россияне, потребляющие тоталитарную кремлевскую пропаганду.

По проведенному исследованию НАФИ совместно со страховой российской компанией обнаружили, что россияне больше всего в 2023 году боятся увеличить расходы из-за инфляции и роста цен. Таких в России оказалось 29%. Также россияне боятся потерять свои доходы – 27%.

27% избрали наибольшим страхом заболеть какой-то тяжелой болезнью. Это неудивительно, ведь из-за плохой медицины и санкций в РФ не так много возможностей для качественного лечения.

Только на четвертом месте в опросе оказался страх за детьми, с которыми может что-нибудь случиться. За это вариант в России проголосовало 25% опрошенных. 20% россиян проголосовали за страх перед новой волной COVID-19, а 18% опасаются терактов.

11% россиян боятся упустить возможность выплатить кредиты, а 9% имеют страх потерять работу.

Всего 3% россиян живут с мнением о конце света в 2023 году, а 8% сказали, что вообще ничего не боятся. К таким бесстрашным в основном относятся безработные и те, кому на все хватает денег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины одним движением разрушил операцию Путина.

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