Какие страны начали больше всего покупать российскую нефть и газ после начала войны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Европейский Союз, который был главным импортером российской нефти и газа, начал снижать закупку энергоресурсов из РФ. Однако есть три страны, которые за этот период увеличили импорт нефти и газа из России.

Китай покупает больше всего нефти и газа из России. Фото из открытых источников

В начале 2022 года Европейский Союз покупал 929 тысяч. тонн российской нефти и газа. На втором месте находился Китай с показателем 435 тыс. тонн нефти из РФ, а тройку лидеров замыкала Турция – 139 тыс. тонн.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация стала меняться. Европейский Союз активно начал уменьшать объемы российской нефти и газа до 105 тыс. тонн в 2025 году. Однако Китай увеличил импорт нефти и газа из России более чем на 180 тыс. тонн – до 607 тыс. тонн и стал страной, которая покупает больше всего российских энергоресурсов.

Также активно начала покупать российскую нефть и газ Индия. Азиатская страна увеличила импорт из России в 12 раз. До начала полномасштабного вторжения Индия покупала всего 29 тыс. тонн нефти и газа из РФ, а по состоянию на 2025 год этот показатель составляет 345 тыс. тонн.

Тройку лидеров, как и в 2022 году, замыкает Турция. Эта страна также увеличила покупку российских энергоресурсов почти вдвое – до 240 тыс. тонн нефти и газа.

Как изменился импорт российской нефти и газа после 2022 года

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у российского диктатора Владимира Путина снова будут деньги на войну из-за продажи нефти и газа.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Венгрии, где сообщили, что получила три гарантии от Украины по газу и нефти из РФ.