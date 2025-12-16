logo

BTC/USD

87921

ETH/USD

2963.25

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Какую самую знаменитую соцсеть заблокируют в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую самую знаменитую соцсеть заблокируют в России

В России заявили о поэтапной блокировке YouTube — сервис может полностью прекратить работу в стране в течение года

16 декабря 2025, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские власти планируют поэтапно ограничить доступ к видеохостингу YouTube, в результате чего сервис может полностью прекратить работу на территории РФ в течение ближайших 6–12 месяцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Какую самую знаменитую соцсеть заблокируют в России

You Tube заблокируют в России

По его словам, решение связано с тем, что YouTube вроде как продолжает игнорировать требования российского законодательства. В этой связи Роскомнадзор намерен постепенно ограничивать возможность пользования платформой.

Свинцов призвал российских блоггеров и авторов контента как можно быстрее переходить на альтернативные площадки, в частности Rutube и VK Видео, которые находятся под контролем российских компаний.

В то же время, российские медиа сообщают, что процесс блокировки уже начался. Утром 16 декабря в Санкт-Петербурге ряд интернет-провайдеров закрыл доступ к YouTube, что может свидетельствовать о тестировании или начале практической реализации ограничений.

Ранее российские власти неоднократно угрожали заблокировать YouTube из-за контента, который они считают "нежелательным", однако полное отключение платформы до сих пор не происходило.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором заявил, что режиссер Роб Райнер и его жена Мишель якобы умерли из-за так называемого "синдрома Трампа". Этим термином Трамп называет своих критиков с выраженными антитрамповскими взглядами.
В сообщении Трамп написал, что этот "синдром" якобы доводит людей до безумия из-за "одержимости президентом Дональдом Трампом", а также упомянул о "параной", которая, по его словам, достигла новых уровней на фоне успехов его администрации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/politics/v-rf-zablokirujut-youtube-v-techenie-hoda-hosduma--1767241.html
Теги:

Новости

Все новости