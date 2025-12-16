Какую самую знаменитую соцсеть заблокируют в России

Рубрики
Российские власти планируют поэтапно ограничить доступ к видеохостингу YouTube, в результате чего сервис может полностью прекратить работу на территории РФ в течение ближайших 6–12 месяцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
You Tube заблокируют в России
По его словам, решение связано с тем, что YouTube вроде как продолжает игнорировать требования российского законодательства. В этой связи Роскомнадзор намерен постепенно ограничивать возможность пользования платформой.
Свинцов призвал российских блоггеров и авторов контента как можно быстрее переходить на альтернативные площадки, в частности Rutube и VK Видео, которые находятся под контролем российских компаний.
В то же время, российские медиа сообщают, что процесс блокировки уже начался. Утром 16 декабря в Санкт-Петербурге ряд интернет-провайдеров закрыл доступ к YouTube, что может свидетельствовать о тестировании или начале практической реализации ограничений.
Ранее российские власти неоднократно угрожали заблокировать YouTube из-за контента, который они считают "нежелательным", однако полное отключение платформы до сих пор не происходило.