Яку найзнаменитішу соцмережу заблокують в росіі

Російська влада планує поетапно обмежити доступ до відеохостингу YouTube, внаслідок чого сервіс може повністю припинити роботу на території РФ протягом найближчих 6–12 місяців. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і звʼязку Андрій Свінцов.

За його словами, рішення повʼязане з тим, що YouTube нібито продовжує ігнорувати вимоги російського законодавства. У зв’язку з цим Роскомнагляд має намір поступово обмежувати можливість користування платформою.

Свінцов закликав російських блогерів і авторів контенту якнайшвидше переходити на альтернативні майданчики, зокрема Rutube та "VK Відео", які перебувають під контролем російських компаній.

Водночас російські медіа повідомляють, що процес блокування вже розпочався. Зранку 16 грудня в Санкт-Петербурзі низка інтернет-провайдерів закрила доступ до YouTube, що може свідчити про тестування або початок практичної реалізації обмежень.

Раніше російська влада неодноразово погрожувала заблокувати YouTube через контент, який вона вважає "небажаним", однак повне відключення платформи досі не відбувалося.

