Кандидат в премьеры России высказался об «СВО» и судьбе оккупированных территорий

Как заявил кандидат в премьеры террористической России Михаил Мишустин, поддержка, так называемой "специальной военной операции" будет "важнейшей задачей" нового кабинета министров.

Михаил Мишустин

"Важнейшей задачей остается поддержка наших защитников, участвующих в" специальной военной операции", — сказал Мишустин.

Он также пообещал обеспечивать российских захватчиков всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки.

"Помогать с решением социальных вопросов бойцам и их родным. Оперативно предоставлять им льготы и меры поддержки", - сказал Миншустин, выступаю в Госдуме страны-агрессора.

Также кандидат в премьеры РФ высказался о судьбе оккупированных территорий.

"Еще один приоритет на перспективу — полноценная интеграция новых регионов. Достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание", - добавил Мишустин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатора внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, ожидается, что до конца дня депутаты утвердят его в должности главы правительства. После этого, Мишустин должен сформировать правительство.

Ранее зарубежные и российские СМИ прогнозировали, что Мишустин сохранит пост премьер-министра, поскольку он завоевал доверие кремлевского диктатора Владимира Путина, поскольку с первых дней поддержал проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине. При этом, пока не понятно, сохранит ли свою должность в новом правительстве министр обороны Сергей Шойгу.



