Кандидат в премьеры России высказался об «СВО» и судьбе оккупированных территорий

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Ткачик Олеся
Как заявил кандидат в премьеры террористической России Михаил Мишустин, поддержка, так называемой "специальной военной операции" будет "важнейшей задачей" нового кабинета министров.
Михаил Мишустин
Он также пообещал обеспечивать российских захватчиков всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки.
Также кандидат в премьеры РФ высказался о судьбе оккупированных территорий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатора внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, ожидается, что до конца дня депутаты утвердят его в должности главы правительства. После этого, Мишустин должен сформировать правительство.
Ранее зарубежные и российские СМИ прогнозировали, что Мишустин сохранит пост премьер-министра, поскольку он завоевал доверие кремлевского диктатора Владимира Путина, поскольку с первых дней поддержал проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине. При этом, пока не понятно, сохранит ли свою должность в новом правительстве министр обороны Сергей Шойгу.
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