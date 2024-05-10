logo

BTC/USD

62973.77

ETH/USD

3028.15

LTC/USD

83.20

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кандидат в премьеры России высказался об «СВО» и судьбе оккупированных территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

Кандидат в премьеры России высказался об «СВО» и судьбе оккупированных территорий

Кандидат в премьеры террористической России, выступая в Госдуме, заявил, что главной задачей правительства станет поддержка так называемой «специальной военной операции» в Украине

сегодня, 15:34
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как заявил кандидат в премьеры террористической России Михаил Мишустин, поддержка, так называемой "специальной военной операции" будет "важнейшей задачей" нового кабинета министров.

Кандидат в премьеры России высказался об «СВО» и судьбе оккупированных территорий

Михаил Мишустин

"Важнейшей задачей остается поддержка наших защитников, участвующих в" специальной военной операции",
— сказал Мишустин.

Он также пообещал обеспечивать российских захватчиков всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки.

"Помогать с решением социальных вопросов бойцам и их родным. Оперативно предоставлять им льготы и меры поддержки",
- сказал Миншустин, выступаю в Госдуме страны-агрессора.

Также кандидат в премьеры РФ высказался о судьбе оккупированных территорий.

"Еще один приоритет на перспективу — полноценная интеграция новых регионов. Достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание",
- добавил Мишустин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатора внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, ожидается, что до конца дня депутаты утвердят его в должности главы правительства. После этого, Мишустин должен сформировать правительство.

Ранее зарубежные и российские СМИ прогнозировали, что Мишустин сохранит пост премьер-министра, поскольку он завоевал доверие кремлевского диктатора Владимира Путина, поскольку с первых дней поддержал проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине. При этом, пока не понятно, сохранит ли свою должность в новом правительстве министр обороны Сергей Шойгу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/959820
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости