Карта Буданова «порвала» кремлевских пропагандистов

В России беспокоятся, что такие карты в Украине якобы могут свидетельствовать о планах ВСУ захватить РФ, пишут "Комментарии".



Среди российских «экспертов» истерика из-за карты разваленной Россией

Такие утверждения один из так называемых военных экспертов объявил во время ток-шоу на одном из российских каналов. Гость студии утверждает, что Вооруженные силы Украины якобы готовы уже сейчас провести полно масштабную наступательную операцию, и разгромить врага. Российской Федерации. По словам псевдоэксперта, это будет "решительно, полностью, в течение нескольких месяцев, по меньшей мере – до лета".

"Вот эта карта, которую себе повесил Буданов – так будет поделена Россия. Вот к этому они готовят нас", — предупредил он граждан страны-агрессорки.

Карта, которая, скорее всего, призвана потролить оккупанта, после поражения россиян в Украине выглядит так: Курская и Белгородская области должны отойти к Украине, Калининградская — Германии, Карелия — Финляндии, а Курильские острова — Японии. Соответственно Россия развалится на несколько больших частей.

"Такое разделение – смертельно опасная вещь и об этом забывать нельзя", – резюмирует "эксперт".

Как писали "Комментарии", глава ГУР подчеркнул, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, а мнение людей, которые с этим не согласны, украинцев не интересует. Что касается методов возвращения временно оккупированного Крыма, то эта украинская территория будет возвращена комбинированным путем – военной силой и дипломатией, уверен Кирилл Буданов.

Читайте на портале "Комментарии" — российский оккупант признал, что Путину наплевать на проблемы армии (аудиоперехват ГУР). Кроме того, издание "Комментарии" сообщало — Россия до сих пор ждет от Ирана заказанные ракеты: Кирилл Буданов рассказал, почему Тегеран тянет.







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