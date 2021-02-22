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Главная Новости Мир Россия Катание на лыжах, конспектирования и душевные разговоры: как прошла встреча Путина с Лукашенко
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Катание на лыжах, конспектирования и душевные разговоры: как прошла встреча Путина с Лукашенко

Лидеры стран обсудили ряд вопросов и провели насыщенный день вместе

сегодня, 20:25
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Катание на лыжах, конспектирования и душевные разговоры: как прошла встреча Путина с Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко - итоги. Фото: gazeta.ru

Встреча руководителей стран проходила в Сочи. Как сообщило издание, Беларусь рассчитывает получить в России новый кредит на 3 миллиарда долларов.

Во время разговора президент России заявил, что его страна остается крупнейшим инвестором для Беларуси.

"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси." — отметил Владимир Путин.

В ответ на это Лукашенко поблагодарил президента России за партнерство.

Реплики Путина Лукашенко по неизвестной причине конспектировал в блокноте. Владимир Путин отметил культуру и язык, которые объединяют народы. Путин также похвалил качество белорусских продуктов.

Затем лидеры стран прокатились на лыжах и снегоходах после переговоров на Красной Поляне. Отдохнуть таким образом белорусскому коллеге предложил глава российского государства.

Кроме того, представителями двух стран обсудили план совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Россия уже передала Беларуси технологию изготовления вакцины. Ее производство на белорусской территории запланировано на март этого года.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг анонсировал введение Европейским Союзом новых санкций против Российской Федерации из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального. Детали ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/22/pokatalis/
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