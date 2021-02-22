Катание на лыжах, конспектирования и душевные разговоры: как прошла встреча Путина с Лукашенко

Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Встреча Путина и Лукашенко - итоги. Фото: gazeta.ru

Встреча руководителей стран проходила в Сочи. Как сообщило издание, Беларусь рассчитывает получить в России новый кредит на 3 миллиарда долларов.

Во время разговора президент России заявил, что его страна остается крупнейшим инвестором для Беларуси.

"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси." — отметил Владимир Путин.

В ответ на это Лукашенко поблагодарил президента России за партнерство.

Реплики Путина Лукашенко по неизвестной причине конспектировал в блокноте. Владимир Путин отметил культуру и язык, которые объединяют народы. Путин также похвалил качество белорусских продуктов.

Затем лидеры стран прокатились на лыжах и снегоходах после переговоров на Красной Поляне. Отдохнуть таким образом белорусскому коллеге предложил глава российского государства.

Кроме того, представителями двух стран обсудили план совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Россия уже передала Беларуси технологию изготовления вакцины. Ее производство на белорусской территории запланировано на март этого года.

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