Министерство иностранных дел РФ подало иск в Международный суд ООН, пытаясь отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), признающего причастность Москвы к сбитию рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Фото: из открытых источников

В заявлении МИД говорится, что РФ оспаривает как саму юрисдикцию Совета ICAO, так и фактические обстоятельства трагедии, применены нормы международного права и возможные нарушения процедур.

Москва также выразила надежду, что Международный суд ООН будет действовать "исключительно беспристрастно" во время рассмотрения этого дела, имеющего высокий международный резонанс.

Что известно о катастрофе MH17

17 июля 2014 над оккупированной территорией Донбасса был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек — все погибли.

В 2018 году Совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России. Следователи также обнародовали обломки ракеты в качестве доказательства.

Нидерландская прокуратура обвинила в причастности к катастрофе четырех человек: трех граждан России — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова — и украинца Леонида Харченко. Им грозит пожизненное заключение, а также выплата компенсаций семьям погибших.

