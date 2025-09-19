Катастрофа МН17: стало відомо про нове цинічне рішення Кремля

Міністерство закордонних справ РФ подало позов до Міжнародного суду ООН, намагаючись скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яке визнає причетність Москви до збиття рейсу MH17 у 2014 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Фото: з відкритих джерел

У заяві МЗС йдеться, що РФ оскаржує як саму юрисдикцію Ради ICAO, так і фактичні обставини трагедії, застосовані норми міжнародного права та можливі порушення процедур.

Москва також висловила сподівання, що Міжнародний суд ООН діятиме "виключно неупереджено" під час розгляду цієї справи, яка має високий міжнародний резонанс.

Що відомо про катастрофу MH17

17 липня 2014 року над окупованою територією Донеччини було збито пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 осіб — усі загинули.

У 2018 році Спільна слідча група (JIT) дійшла висновку, що лайнер був збитий ракетою з комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил Росії. Слідчі також оприлюднили уламки ракети як доказ.

Нідерландська прокуратура звинуватила у причетності до катастрофи чотирьох осіб: трьох громадян Росії — Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова — та українця Леоніда Харченка. Їм загрожує довічне ув’язнення, а також виплата компенсацій родинам загиблих.

