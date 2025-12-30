Катастрофа Путина очевидна: стало известно, какой беспощадный ультиматум готовят диктатору.

Экономическая ситуация в России становится все более критичной из-за ряда факторов, в частности, санкции, падения цен на нефть и удары Украины по важным объектам нефтяной инфраструктуры. По словам политического эксперта Андрея Городницкого, эти экономические проблемы могут вызвать серьезные изменения в самом сердце России. Окружение диктатора Владимира Путина постепенно начнет давить на него, что может привести к значительным политическим последствиям.

Фото: из открытых источников

Городницкий отмечает, что ситуация с нефтью значительно усложнилась. Цены на нефть упали до рекордно низких уровней, и если сейчас Россия продает ее по 36 долларов за баррель, то в будущем цена может упасть еще больше. Например, Россия может продавать нефть Китаю по цене 30 долларов за баррель, что является очень выгодными условиями для покупателей, но наносит серьезные потери для российской экономики.

Еще одним проблемным аспектом является блокировка так называемого "теневого флота" России, который до сих пор мог работать, обходя санкции. Однако, вероятно, будет принят новый закон, дополнительно усложняющий деятельность таких судов. Это также будет оказывать большое влияние на экономику страны.

Украина, в свою очередь, активно наносит удары по России, в частности из-за дальнобойных ракет, поражающих важные объекты в РФ. Политический эксперт подчеркивает, что Украина выбила уже 21% критической инфраструктуры России, и эти удары продолжаются. Если это давление усилится в 2026 году, ситуация для России только усугубится.

Все эти факторы оказывают серьезное внутреннее давление на русские элиты. Экономически они могут еще некоторое время удерживать ситуацию, но политически это станет очень сложно. Уже сейчас наблюдается напряжение среди средних уровней олигархов, и на ближайшем этапе, вероятно, начнется борьба и с высокими представителями элиты. Миниолигархи попадают под следствие, у них забирают активы, и это создает атмосферу страха среди других чиновников, поскольку они осознают, что их может постигнуть такая же участь.

