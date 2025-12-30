Катастрофа Путіна очевидна: стало відмо, який нещадний ультиматум готують диктатору

Економічна ситуація в Росії стає все більш критичною через низку факторів, зокрема санкції, падіння цін на нафту та удари України по важливих об’єктах нафтової інфраструктури. За словами політичного експерта Андрія Городницького, ці економічні проблеми можуть викликати серйозні зміни в самому серці Росії. Оточення диктатора Володимира Путіна поступово почне тиснути на нього, що може призвести до значних політичних наслідків.

Городницький наголошує, що ситуація з нафтою значно ускладнилася. Ціни на нафту впали до рекордно низьких рівнів, і якщо зараз Росія продає її по 36 доларів за барель, то в майбутньому ця ціна може впасти ще більше. Наприклад, Росія може продавати нафту Китаю за ціною 30 доларів за барель, що є дуже вигідними умовами для покупців, але спричиняє серйозні втрати для російської економіки.

Ще одним проблемним аспектом є блокування так званого "тіньового флоту" Росії, який досі міг працювати, обходячи санкції. Однак, ймовірно, буде ухвалений новий закон, який додатково ускладнить діяльність таких суден. Це також буде мати великий вплив на економіку країни.

Україна, у свою чергу, активно завдає ударів по Росії, зокрема через дальнобійні ракети, що вражають важливі об'єкти в РФ. Політичний експерт підкреслює, що наразі Україна вибила вже 21% критичної інфраструктури Росії, і ці удари продовжуються. Якщо цей тиск посилиться у 2026 році, ситуація для Росії тільки погіршиться.

Всі ці фактори спричиняють серйозний внутрішній тиск на російські еліти. Економічно вони можуть ще деякий час утримувати ситуацію, але політично це стане надзвичайно складно. Вже зараз спостерігається напруга серед середніх рівнів олігархів, і на найближчому етапі ймовірно почнеться боротьба й із найвищими представниками еліти. Мініолігархи потрапляють під слідство, у них забирають активи, і це створює атмосферу страху серед інших високопосадовців, оскільки вони усвідомлюють, що їх може спіткати така ж доля.

