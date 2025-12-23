Катастрофа все ближе: на Западе озвучили новый прогноз для РФ и Путина на 2026 год

Российская экономика оказалась в наиболее уязвимом состоянии с начала полномасштабной войны против Украины на фоне резкого сокращения нефтяных доходов и почти полного исчерпания финансовых резервов. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о якобы "преимуществе" РФ на поле боя, ведущие экономисты предупреждают: уже в следующем году Москву может ждать рецессия и масштабный банковский кризис. Об этом пишет The Washington Post.

Кремль. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, признаки спада появились еще до усиления санкционного давления. На фоне трех лет рекордных военных расходов и стремительного роста корпоративного кредитования Центробанк РФ был вынужден поднять ключевую ставку выше 20% для сдерживания инфляции. Хотя позже ее снизили до 16%, высокие ставки продолжают "съедать" прибыль компаний, тормозят инвестиции и провоцируют рост неплатежей. В отдельных отраслях зафиксировано резкое падение производства.

Аналитики отмечают, что Кремль уже использовал большую часть резервов, позволявших финансировать войну. Ситуацию усугубили жесткие санкции США против нефтяного сектора, введенные осенью 2025 года. Экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге констатирует: факторы, поддерживавшие экономику РФ, исчезли, и страна находится "в худшем положении с начала войны".

Из-за санкций против "Роснефти" и "Лукойла" Россия продает нефть с крупным дисконтом: цена Urals упала до 35 долларов за баррель при заложенных в бюджете 69 долларах.

По данным Reuters, в декабре нефтегазовые доходы сократятся почти на 50%, что усилит бюджетный дефицит на фоне рекордных военных трат.

Эксперты предупреждают о риске системного банковского кризиса, вызванного "пузырем" корпоративного кредитования, прежде всего в оборонном секторе. Проблемы уже затронули крупнейшие госкомпании и население, однако в окружении Кремля признают: 2026 год может стать первым по-настоящему тяжелым годом войны для российской экономики.

