Катастрофа все ближче: на Заході озвучили новий прогноз для РФ та Путіна на 2026 рік

Російська економіка опинилася в найбільш уразливому стані від початку повномасштабної війни проти України на тлі різкого скорочення нафтових доходів та майже повного вичерпання фінансових резервів. Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про нібито "перевагу" РФ на полі бою, провідні економісти попереджають: вже наступного року Москву може чекати рецесія та масштабна банківська криза. Про це пише The Washington Post.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ознаки спаду з'явилися ще до посилення санкційного тиску. На тлі трьох років рекордних військових витрат та стрімкого зростання корпоративного кредитування Центробанк РФ був змушений підняти ключову ставку понад 20% для стримування інфляції. Хоча пізніше її знизили до 16%, високі ставки продовжують з'їдати прибуток компаній, гальмують інвестиції і провокують зростання неплатежів. В окремих галузях зафіксовано різке падіння виробництва.

Аналітики зазначають, що Кремль уже використав більшу частину резервів, що дозволяли фінансувати війну. Ситуацію посилили жорсткі санкції США проти нафтового сектора, запроваджені восени 2025 року. Економіст Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клуге констатує: фактори, які підтримували економіку РФ, зникли, і країна перебуває "в найгіршому становищі з початку війни".

Через санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" Росія продає нафту з великим дисконтом: ціна Urals впала до 35 доларів за барель при закладених у бюджеті 69 доларах.

За даними Reuters, у грудні нафтогазові доходи скоротяться майже на 50%, що посилить бюджетний дефіцит на тлі рекордних військових витрат.

Експерти попереджають про ризик системної банківської кризи, спричиненої "бульбашкою" корпоративного кредитування, насамперед в оборонному секторі. Проблеми вже торкнулися найбільших держкомпаній та населення, проте в оточенні Кремля визнають: 2026 рік може стати першим по-справжньому важким роком війни для російської економіки.

